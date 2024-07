Vajda Tibor

Fotó: Laczkó Izabella

Ön is horgászik?

– Igen, már nagyon régen, általában eredményesen. Bár amióta halőr vagyok, kevesebb idő marad rá, de azért horgászom. Most azt a megbízást kaptam, hogy mutassam be az ifjú horgászoknak, hogy hogyan kell egy halételt elkészíteni, alkalmasint halászlevet. Szeretném „megfertőzni” őket, mert annál jobb nincs, mint az, aki megfogja és meg is csinálja magának. Megmutatok egy-két fortélyt, hogyan kell szépen megpucolni, megtisztítani a halat, kifilézni, a filéket hogyan kell beirdalni, hogy szálkamentes legyen a halászlé, mert mindenki azt szereti, ha nem kell a szálka után kotorászni. Ezt szeretném látványosan bemutatni és a végén egy igen-igen finom halászlével megkínálni őket. Méghozzá abból, amit fogtak.

Milyen hal az optimális a halászlének, a kisebbek, vagy a nagyobbak?

– A nagyon kicsik, azok nem igazán jók. Ha pontyról beszélünk, akkor kettő és öt kiló közötti méret a legjobb. Azok nem túl zsírosak, van rajtuk hús, lehet szépen filézni, le lehet szedni a bordáról, a csontról, marad szép filé belőlük.

A horgászok közt két erős tábor van, akik a bajai és akik a szegedi halászlére esküsznek. Ön melyik tábort erősíti?

– Én a szegedit. Én az alapleves, passzírozott halászlevet favorizálom, de attól még nagyon szeretem a bajait is, semmi bajom nincs vele. Itt most szegedi fog készülni. Azért jó a szegedi, mert azt a bajaiak is nagyon szeretik. Nyolc évig jártam le Bajára, a halfőző fesztiválra, és mindig nagy sikerem volt a szegedi halászlével. Körülbelül tíz csapatból egy ha tudta, hogy éppen mit készítek. Igazából ők is nagyon jó halászlevet főznek. Azt is meg kell mondanom, hogy az nagyon praktikus, mert nagyon kevésa munkával lehet nagyon jó halat főzni. Irigylem tőlük, mert azért ez a szegedi passzírozott hallével sokkal több munka van és időben is tovább tart. Én minimum két órát főzöm az alaplevet, utána szűröm le. Ettek a bajaiak a halászlémből és azt mondták, hogy kiváló.

Egyféle halból jobb a halászlé, vagy többféléből?

– Nem tudom. Szerintem itt, a Duna mellett, ahol mi vagyunk, itt esküsznek rá, hogy minél több hal van benne, annál jobb. A Duna mellett Dunaújvárosig inkább alapleves halászlét főznek, inkább lent a déli határ környékén csinálnak inkább bajai féle levet. Hogy nálunk az alaplébe mi kerül bele... Nem azt mondom, hogy mindegy, de annyit nem ad hozzá szerintem. A bajaiban, ott igen. Ettem olyat, amiben még csuka is volt. Annál sokkal jobban hozzáad az ízhez. A passzírozottnál annyit nem. Én esküszöm rá, hogy csak ponty kell bele, más nem és lesz egy jó lé.