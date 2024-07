Véget ért a Labdarúgó Európa Bajnokság. A több, mint egy hónapos versenysorozat győztese tényleg a legjobb csapat, Spanyolország lett. Bár a meccsek színvonalánál már az előző tornákon voltak jobbak, de azért szép gólokat most is láttunk. És a fanyalgóknak csak annyit, a magyar csapat kitett magáért. Lehet őket „minősíteni”, hogy csak erre voltak képesek, de legyünk őszinték, nem ezért szeretjük őket. Ezt tudtuk eddig is. És a remény, a hit, a győzelembe vetett hit, ami megsokszorozhatja a teljesítményt, nos ezért érdemes ezeket a meccseket nézni. A Csoboth Kevin skótok elleni gólja pedig magyarok millióinak nyújtott katartikus élményt. No, kérem ez volt a lényeg, szerintem!