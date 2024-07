Mennyire tudja ezt később – hasonló helyzetbe kerülve – újra hasznosítani az, aki már egyszer igénybe vett ilyet? Ez egy tanulási folyamat, vagy ezt újra, meg újra frissíteni kell?

– A változáshoz szükséges egy érési folyamaton végigmenni, nem lehet egyik napról a másikra meghozni nagy horderejű döntéseket – én legalábbis ebben hiszek. Az ügyfeleimet úgy szeretem „elengedni”, ha a kiindulási állapothoz képest van valamilyen pozitív elmozdulás, fejlődés. Az persze fennáll, hogy a későbbiekben szüksége lesz még egy-egy megerősítésre, de ez már teljesen egyénfüggő.

Ahhoz, hogy valaki hivatásos coach-ként dolgozzon, milyen képesítésre van szükség?

– Sajnos a coach szakmának nem tett jót, hogy igen szélessé vált a képzési kínálat és vannak olyan képzések is, amelyek pár hétvége alatt elvégezhetőek, mindenféle képzettségi előszűrő nélkül. Körültekintőnek kell lenni, ha alapos felkészítést szeretnénk, érdemes tájékozódni és személyes ajánlásokat, referenciákat is kikérni. A coaching, ha valaki jól használja, egy nagyon hatékony és komoly módszer, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy már felsőoktatási képzésben is tanulható.

Hogyan mérhető a coach tevékenysége? Van-e ennek valamilyen eredményességi mutatója?

– Ez csak az ügyfelek elégedettségéből, azok visszajelzéseiből mérhető. Ha valakinél sikerült áttörést elérni, akkor az továbbadja az ember nevét, szakmai hírét, amivel aztán egyre többen fordulnak hozzá segítségért.