Ugye Önök is voltak már úgy, hogyha valamit meg akartak, vagy meg kellett szerezniük, akkor tűvé tették érte a várost. Nos, én is így jártam a kaporral egy hétköznapi késő délután. Nem pusztán öncélúan vettem nyakamba ezért „DunaNewYorkot”, hanem a kovászos uborka egyik elengedhetetlen kelléke megszerzéséért. Akkor még nem gondoltam, hogy ebben a napszakban (ekkor már zárva volt a piac) szinte lehetetlen feladatra vállalkozom. Béke városrész, Dózsa városrész, kisboltok, nagyboltok voltak soron. Végül is hosszas keresés után az új Vasmű úti panelházak „árnyékában” meghúzódó zöldségesnél mosolygott rám a szerencse. Nemhiába, aki keres, az talál!