Fotó: Balogh Tamás

Milyen volt a daruszentmiklósi verseny?

– Ez is egy komoly kihívás volt, és mindenkinek egyformán nehéz. Az eredményességünk pedig a felkészültségünktől függ. Ez egy örömíjász verseny volt, kedves ellenfelekkel és kiváló rendezés mellet. Örülök, hogy részt vettem rajta.

Kondíció az íjászatban?

– A nagy hőség egy versenyen senkinek sem kellemes. Ezért fizikailag is felkészültnek kell lenni. Nekem a Kettlebell a kiegészítő sportom, amiben edzőként is dolgozok. Ha ott is becsülettel odateszed magadat, az ilyen kis forróság sem fog megzavarni. A kondícióm az elmúlt huszonöt évben hasonló szinten elfogatható. (tette hozzá cinkos mosollyal) Én egy másik sportágban, a karatéban is megmutatom magamat. Legközelebb az idei őszön, full kontaktban a senior kategóriában a hazai világbajnokságon!