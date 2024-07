A Solar ViewPoint Kft. és az Envirosense Hungary Kft. tavaly decemberben már közel 100 település benapozottsági és napenergia potenciál adatait tette elérhetővé, mely szolgáltatás idén újabb településekkel bővült. Az év elején Pápa, Kaposvár, Siófok, Szentes, majd néhány napja Sopron, Baja, Mosonmagyaróvár, Cegléd és Dunaújváros napenergiával kapcsolatos adatai kerültek ki a www.napenergiaterkep.hu oldalra.

Mire jó a Napenergia Térkép?

Az érdeklődők a kiválasztott épületre kattintva megtekinthetik az épületek besugárzási értékeit, illetve azt, hogy az adott tetőfelületen telepítendő napelemes rendszerekkel hozzávetőlegesen mekkora összeget tud megtakarítani a beruházó (teljes napenergia potenciál kihasználtság esetén érvényes értékek). Így több információval felvértezve vághatnak bele a napelemes rendszerek beszerzésébe. Az érdeklődők az oldalon további tájékoztatást is kérhetnek pályázati információkkal, ajánlatokkal kapcsolatosan.

Az oldalon feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a specifikus településrendezési, építési szabályzatok rendelkezéseire, valamint az energiaszolgáltatói előírásokra nem terjednek ki.

A szolgáltatás fejlesztésének ötlete a Solar ViewPoint Kft. és az Envirosense Hungary Kft. együttműködésének eredménye, amely kezdeményezéshez 2023. márciusában a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség is csatlakozott és együttműködő félként részt vesz a területi lefedettség bővítésében. Az elkövetkezendő hónapokban további települések megjelenése várható.

Fontos kiemelni továbbá, hogy az egy épületre vonatkozó, ideálisan elhelyezhető napelempanelek számának pontos megtervezését a Napenergia Térkép szolgáltatás nem helyettesíti, de igény esetén egyéb online szolgáltatásaival a Solar ViewPoint Kft. ebben is tudja segíteni az érdeklődőket.