Az élsport az egyik legembertpróbálóbb tevékenység, sokak számára elképzelhetetlen mértékű elszántságot, akaratot és talán még ennél is nagyobb lemondást követel. Mindemellett óriási kiszolgáltatottsággal is jár, nem elegendő, ha a lehetségesnél egy kicsivel többet teszünk bele, még ezer tényező befolyásolja, sikerül-e azt az eredményt elérnünk, amit szerettünk volna. Kovács Zsófia most ismét megtapasztalhatta ezt, hiába az emberfeletti akarat, egy sérülés elegendő és már szerte is foszlott egy álom. Az olimpiai érmek tabellája kegyetlen, nem tartja számon azokat, akik a közelébe kerültek, én viszont az eddigiekért is megszavazok egy aranyat Zsófinak. Nálam így is nyertes marad.