Ez az állami támogatással megvalósuló program lehetőséget ad az iskolák számára, hogy a diákjaikkal a szomszédos országok magyarlakta területeit bebarangolhassák, ezáltal megismerjék a külhoni magyarságot, a történelmi helyszíneket, nevezetességeket. Egy tanulmányi kirándulásra pályázhatnak, amelyre felkészülhetnek előzetesen az irodalom, történelem és földrajz óráikon: aztán amit elméletben megtanulnak, arról személyes tapasztalatokkal is gazdagodhatnak, számos programmal, kapcsolatépítéssel fűszerezve.

Szóládi Zoltán, a Szent Pantaleimon Görögkatolikus Óvoda, Általános iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója lapunk érdeklődésére elmondta, már többször is sikerrel pályáztak a Határtalnul! Programra, így jártak már tanulóikkal Erdélyben, Szerbiában, most pedig Szlovákiába utazott csapatuk.

Június 21-én zárult a tanév, majd másnap indult útnak negyven diákjuk és négy kísérőjük a Bányavárosok felé.

Forrás: Az iskola Facebook oldala

A buszos kirándulásuk első állomása a vulkáni csúcsra épült Somoskő vára volt. Itt felvették a honismereti vezetőjüket, aki megannyi érdekességgel szolgált számukra az út során, például a füleki várról, a várhegy sziklájába vájt földalatti folyosóról, Rozsnyóról. A második napon Zólyom és Selmecbánya felé vették az irányt, ahol minden nevezetességet megnéztek, ami csak belefért az idejükbe. A vacsorát követően még a hagyományőrző íjászattal is megismerkedhettek a gyerekek. A harmadik napot Késmárkon kezdték, ahol az evangélikus templomban megkoronázták Thököly Imre szarkofágját. Miután megnézték a késmárki várat, Lőcsére, onnan pedig Márkusfalvára mentek. Az utolsó, negyedik napot a tornai Alapiskolában kezdték, ahol az intézmény igazgatója mesélt iskolájukról. Aztán túráztak egyet a Szádelői-fennsíkon, megnézték a tornai várat (ahol segítettek is az építkezésen), kitérőt tettek az Áji vízesésnél is, majd elindultak haza.

Igazán élménydús, látnivalókkal teli utazással gazdagodhattak a fiatalok. Szóládi Zoltán elöljáróban elmondta, hogy szeretnének még pályázni a Határtalanul! Programra, jövőre a következő úti céljuk Szlovénia lenne.