Tizenhatodik alkalommal találkoztak a Wünsch Dunamenti Nosztalgia Tánctábor tagjai a hagyományos nyári összejövetelükön. Az idén a Duna melletti Harta község adott otthont a táncosok egyhetes programjának. A július 8-14-ig tartó táborozáson Adony, Mezőfalva, Madocsa, Beloiannisz, Szalkszentmárton és a vendéglátó Harta egykori és jelenleg is aktív táncosai adtak randevút egymásnak. Méltán nevezhetjük generációk találkozásának, hiszen

az alig pár hónapos csecsemőtől a hetven éven felüliek is képviseltették magukat.

Hat település táncosai táboroztak egy hétig a hartai Duna-parton

A hét történéseiről a házigazdák képviselőjét, Iván Andrea táborvezetőt kérdeztük.

Iván Andrea táborvezető sikeresnek értékelte a harmadik hartai tábort

- Mindig óriási izgalom a vendéglátók részéről, hogy jól sikerül-e majd a tábor. Minden rendben lesz és a táncosok is itt tudnak lenni minél többen. Igazából már a tavalyi mezőfalvi táborzárás után elkezdődött a gondolkodás a folytatáson és a hartai helyszín kialakításán. Tavaszra kész programmal állhattunk a közösség elé, amit természetesen folyamatosan csiszolni, alakítani kellett. A hagyományos sport, túrázós, különböző játékos és kulturális vetélkedők, kirándulások mellett az idén újításként egy gyereksarokkal is kedveskedtünk a résztvevőknek, hiszen egyre többen érkeznek kisgyermekekkel és az ő igényeiket is igyekeztünk kiszolgálni. Nagyon örülünk, hogy ez így van, mert itt látszik meg igazán, mit is jelent a táncosok számára a közösség, az összetartozás. Külön nagy öröm számunkra, hogy Wünsch Laci bácsit és Éva nénit is üdvözölhettük körünkben. A hangulatról, ki, miként érezte magát, arról pedig mindent elárul, hogy ebben a rekkenő hőségben is fergeteges műsort tudtak adni a táncosok - hallottuk Iván Andrea táborvezetőtől.

A szombat délutáni gála előtt Wünsch Lászlóval és feleségével beszélgettünk a régi, szép időkről.

- Laci bácsi, gondolta annak idején, hogy 90 éves kor elmúltával is tánctáborba jön?

Az idős koreográfus házaspárt Wünsch Lászlót és feleségét Tomcsányi Évát is köszöntötték

- Nem gondoltam egyáltalán, de nagyon örülök, hogy itt vagyok. Egy egész élet arra lett áldozva, hogy megszerettessük az emberekkel a táncot, a mozgást. Tartást, kultúrát, értéket és ami a legfontosabb, szeretetet kaphassanak. Boldogan mondhatom, generációk vannak a hátunk mögött és a feleségemmel együtt tettük ezt nagy missziót és bizony jólesik, mikor egy-egy könnycsepp a szemünkből kicsordul. Éva néni annyit tett hozzá: Gyönyörű évtizedek vannak mögöttünk és határozottan jóban vagyunk egymással, mivel eddig minden problémát megbeszéltünk. Ennyi idő után nekünk hatalmas öröm látni, miként öröklődik át a tánc szeretete apáról fiúra, anyáról leányra, vagy a legidősebbeket említve nagyszülőkről az unokákra, dédunokákra.