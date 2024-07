A felkészülési munkába egy évvel ezelőtt kapcsolódott be Németh Szabolcs, a Merkapt-Mekler SE vezetőedzője is, aki úgy fogalmazott, Joni már egy profit versenyző, így minden a mentális kérdéseken múlt, trénerként ezzel tudták még inkább segíteni őt. Arról is szólt, hogy a szakmai stábot mérnök, dietetikus, gyógytornász, sportpszichológus is alkotja. Mint mondta, Jonival jó együtt dolgozni, hiszen tűpontosan tudja visszaadni azt, amit érez. Nem volt semmilyen edzői feszültség sem, és tulajdonképpen a befektetett munka most ért össze, ebben az eredményben.

Mátyás Gábor felidézte, 2008-ban ismerte meg személyesen Hajdu Jonatánt, amikor kinevezett elnökként ellátogatott a csónakházba és Hubik András büszkén mutatta meg neki a feltörekvő nemzedéket. Szólt arról is, hogy a klub számára elsődleges az utánpótlás-nevelés, de ugyanilyen fontos az is, hogy a kiemelkedő tehetségeknek minden erővel biztosíthassák a megfelelő fejlődési lehetőséget helyben.

Pető Zsolt (aki feleségével Petőné Parádi Judittal már több, mint tíz éve mecénása és társadalmi vezetői is a szakosztálynak) büszkeséggel szólt Joniról, az elért eredményekről, valamint köszönettel szólt mindazoknak, akik munkájukkal, támogatásukkal hozzájárultak a versenyző, a szakosztály, valamint a klub minden eddigi sikeréhez!