Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény

Gyenes Józsefné óvodavezetőtől arról is érdeklődtünk, hogy mi a helyzet az Óvárosban (Petőfi utcában) megszűnt volt óvodai épülettel. Annak idején beszámoltunk róla, hogy statikai problémák merültek fel az épületen, emiatt az ott székelő Katica Tagóvoda közössége átköltözött a Duna-parti társoviba először csak ideiglenesen, majd a kevesebb beiratkozói létszám miatt 2023 szeptemberétől (ebben a nevelési évben) véglegesen bele is olvadt. Az óvárosi épület az önkormányzat tulajdonában van, viszont a hasznosítására a Dunaújvárosi Óvodának van javaslata.

Arról is már több alkalommal írtunk, hogy egyre több a valamilyen nehézséggel küzdő, sérült gyermek (SNI-sek, BTMN-sek). A súlyosabb esetek tekintetében az jelentene igazi megoldást számukra, ha csökkentett létszámú csoportokban, megfelelő szakembergárdával tudnának napi szinten foglalkozni a fejlesztésükkel. Bár vannak fejlesztő- és gyógypedagógusok, gyógypedagógiai asszisztensek is az óvodában, a nagy gyermeklétszám miatt nem lehet hathatósan fejleszteni azokat az apróságokat, akiknél igény lenne rá. Egy hagyományos óvodának nem is ez a feladata. Ezért sem lehetne az óvodán belül külön csoportban kezelni őket, hiszen az már tulajdonképpen egyfajta szegrációinak is számítana. Itt jönnek képbe az úgynevezett egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények (EGYMI). Van is egy ilyen a városban, a Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, amelynek égisze alatt létre lehetne hozni a városban egy ilyen EGYMI-óvodát. A Móra iskolától pedig nincs olyan messze az óvárosi óvodai épület, amely egy kis helyreállítással akár két kisebb létszámú (6-8 fős) csoportnak tudna megfelelő helyet biztosítani. Ide jöhetnének például az olyan 6-7 éves ovisok is, akik bár a koruk szerint már iskolaérettek, mégis, a szakvélemények a gyermek további óvodai fejlesztését szorgalmazzák, mert ez szolgálja az ő érdeküket. Gyenes Józsefné elmondta, egyenlőre még csak tárgyalás szintjén tart a téma, nyilván erről még az iskolával és a városvezetéssel is egyeztetni kell, illetve a szükséges engedélyeket beszerezni, de ha úgy alakul, akár már 2025-től lehetne ilyen óvoda Dunaújvárosban is.