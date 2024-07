A tábor keddi napjára állateledel gyűjtést is hirdettek, amelynek kedvezményezettje a Dius Cumizdája Kölyökmentő Alapítvány volt Böröcz Balázs közbenjárásának köszönhetően. A kutyás, cicás nap egyben örökbefogadó nap is volt, ahol a gyerekek személyesen is találkozhattak az alapítvány képviselőivel, no meg persze a bűbájos kutyakölykökkel is, amelyek örökbefogadásra várnak. A találkozó elsődleges célja az ismeretterjesztés volt, hiszen a gyerekek korosztálya az, akiket még meg lehet fogni és érzékenyíteni lehet a témával kapcsolatban. Beszélgettek a felelős állattartásról, arról, hogy miért érdemes menhelyi kutyust választani. Megpróbálták interaktívvá tenni mindezt, figyeltek arra, hogy mi az, amire igazán fogékonyak a gyerekek, hiszen ez a neveltetéstől, a szociális helyzettől függően mindenhol más. A találkozóra három kiskutyával érkeztek, őket a kicsik imádták, de minden egyes találkozóról elmondható, hogy hatalmas szeretettel fogadják a kutyusokat.

Szakács-Schwabisch Diána elmondta, hogy hatalmas problémáról kell beszélnünk, rengeteg az elhagyott, kidobott kölyök és kifejlett házikedvenc. Az alapítvány évek óta már nem csak kölyökmentéssel foglalkozik, hanem a környékükről a kistestű felnőtt állatokat is befogadnak. Véleménye szerint a helyzet nem hogy javulna, inkább romlik. A helyzetet jól jellemzi, hogy náluk több, mint száz gazdikereső kutya van. Az örökbefogadási kedv hullámzó. Van amikor nagy, például amikor bekerül egy-két "trendibb" kölyök, népszerű fajta keveréke, vagy külsőre megkapó az eb, akkor robban az örökbefogadási kedv, de az átlagos keverék kiskutyákra minimális.

Fotó: Laczkó Izabella

Mindemellett nagyon megválogatják, kinek adják oda az állatokat, az utánkövetést nagyon komolyan veszik. Szerződést kötnek az örökbefogadóval, mivel nagyrészt kölyköket adnak örökbe, számukra az ivartalanítási kötelezettség kiemelt szerepet tölt be, minden esetben ellenőrzik is, hogy megtörtént-e. Ha nem együttműködő az új gazda, akkor inkább visszaviszik a kutyát.

A táborban eltöltött időt eredményesnek látják, és nem csak azért, mert az egyik kutyusuk gazdára talált. Úgy gondolják, hogy ezek az alkalmak elültethetik a gyerekekben a felelős kutyatartás eszmeiségének magját.