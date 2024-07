Kalandos a mezőfalvi madarak története, írtuk pár nappal korábban, amikor az egyik felnőtt gólya a mezőfalvi Piac téren áramütést szenvedett és elpusztult. Azóta csak pár nap telt el és a négy fiókából a három legerősebb már elhagyta a fészket.

Csak egy madár, a legkisebb tekingetett furcsán a világra, akit a megmaradt szülő még etetett. Nem csoda, hogy a mezőfalviak aggódva figyelték azt az egy fiókát, biztonsággal utoléri-e a testvéreit?

Nos, ahogy az élet nagy rendező, ezúttal is különleges esetet produkált. A kis gólya is próbálkozott a repüléssel, de egy kör után fennakadt az egyik légvezetéken és végül a lottózó előtti köves részen landolt. Természetesen az esetnek több szemtanúja is volt, így a lottózóba beterelgetve megfoghatták és a vadvédelmi intézetbe szállíthatták. A történetet Baloghné Jásper Mariann, a lottózó vezetője így mesélte el.

A lottózóba terelgették az eséstől kissé kábult madarat

- Láttam a lottózóból, hogy nekirugaszkodott a repülésnek. Egy kör után éppen jött velem szemben, én meg fogtam a fejem, mert láttam, hogy a vezeték felé tart. Szerencsére annak a vezetéknek ment neki, amelyik a karácsonyi dekoráció világítását szokta ellátni árammal. Beleakadt a szárnya és lepottyant a földre. Rögtön fel is állt. Kirohantak az Öregek Napközi Otthonából, meg a zöldséges boltból is. Nem engedtük elmenni. Szóltunk Pethes Bálint mezőfalvi madármentőnek, aki Rácalmásról indult vissza hozzánk menteni. Addig szerettük volna megitatni, de nem sikerült.

Mondtam, hozzák be a lottózóba! Odabenn viszont egyáltalán nem érezte magát zavarban. Bement a pult mögé, megkocogtatott ott egy-két dolgot, hogy az micsoda? Jöttek a vevők, leesett az álluk! Arrébb állt, fogadta a betérőket. Halál nyugodt volt. Mi úgy nevettünk! Egy tünemény volt.

Közben megjött Pethes Bálint befogni a madarat, de nem tanúsított óriási ellenállást, csak egy kicsit ellenkezett. Bálint mondta is, ez jó jel, hogy erős. Háromszor is odapiszkított a kőre, de ez is jó jel, mert bizonyítja, hogy eszik, illetve etette a szülő – hallottuk a nem mindennapi történetet a Piac téri lottózó vezetőjétől.