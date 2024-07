A Magyar Jégkorong Szövetség a múlt héten második alkalommal rendezte meg bírói fejlesztőtáborát az NHL szakmai támogatásával az Óbudai Jégcsarnokban. A négynapos, szombaton zárult eseményen tizenhét ország ötvennyolc játékvezetője vett részt, köztük nyolcan Magyarországról – a hazai a szövetség támogatásának jóvoltából ingyen.

A Summer Exposure Combine névre keresztelt esemény egyébként a korábban a KHL-ben bíróként dolgozó, jelenleg az MJSZ játékvezetői szakosztályának vezetőjeként tevékenykedő dunaújvárosi Gebei Péter fejéből pattant ki, aki maga is előadást tartott instuktorként.

S, hogy milyen társaságban? Többek között itt volt Al Kimmel, az NHL játékvezetői scouting és fejlesztési igazgatója, az 1200 NHL-bajnokit levezető Mike Leggo, vagy az NHL hivatalos személyeinek fizikai felkészítéséért felelős, a táborban is a szárazföldi programot irányító Dave Smith. Nagy elismerés, hogy itt volt megfigyelőként a német profiliga, a DEL játékvezetésért felelős vezetője is.

A tábor célja az ide érkező játékvezetők készségeinek és a tudásának fejlesztése. Minden olyan területre kiterjed a program, amely egy bíró munkájához, felkészültségéhez és fejlődéséhez elengedhetetlen.

A magyar résztvevők között ott volt Gebei Péter két fia, a 24 éves Gergely és a 21 éves Bence is.

Gergely és Bence a táborban - jó kedvből sem volt hiány

Fotó: Summer Exposure Combine

Mindketten édesapjukhoz hasonlóan jégkorongozók lettek, Gergely utánpótláséveit a Dunaújvárosban és a KMH csapatánál töltötte, de játszott a tengerentúlon is. Aztán három szezont húzott le az Acélbikák színeiben az Erste Ligában, majd a Worm Angelsnél az Andersen Ligában fejezte be pályafutását a 2022/23-as szezonban. A tanulmányait tavaly fejezte be, közgazdasági diplomát szerzett, jelenleg edzőként tevékenykedik Hatvanban, a Szent István Általános Iskolában.

Bence a Tisza Volánnál eltöltött egy szezon után csak Dunaújvárosban terelte a pakkot, ő is tavaly játszott utoljára a DAB-ASP színeiben az Andersen Ligában. Aztán belekóstoltak a játékvezetésbe is.

Gebei nagyon büszke a fiaira, egy korábban lapunknak adott interjúban így beszélt erről. – Számomra az a legfontosabb, hogy a szemük csillogjon, bármit is csinálnak az életben.

Talán van pár jó dolog, amit átadok nekik. Az egyik, amit én is tanultam: bármit elérhetsz, ha az álmod reális és megteszel érte mindent.

– A két fiam is hokizott Újvárosban, mindketten csatárként szerepeltek, méghozzá az élvonalban. Nem voltak ügyetlenek, de már mindketten abbahagyták a jégkorongot, és játékvezetők lettek.