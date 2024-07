Eddig haszonállatoknak képzeltem őket!

– Most is azok maradtak, de egy másfajta bánásmódot érdemelnének. Azt gondolom, hogy az eredeti posztjukon is lehet és kell velük emberségesen bánni. Leginkább azt szeretném, ha nem ütnék – vernék őket a gazdáik.

Három kilométeren keresztül figyeltelek benneteket. Úgy láttam, hogy úriemberként bántál vele, csak csendes szóval ösztökélted őt a haladásra, jó gazdája voltál a Fülesnek. Mit kelll vele csinálni, hogy jó kedvében legyen?

– Először is rendes és kellő mennyiségű enni és innivalóval kell ellátni őket. Mellette azt vallom, hogy amilyen a gazda, olyan az ő állata is. Alaposan megismerik egymást és utána már szinte egy húron pendülnek. Megtapasztaltam, hogy amilyen a hangulatom, azt a Füles egyből megérzi, és olyankor ő is olyanná válik. Pozitívan kell hozzáállni az állattartáshoz. Becsületesen, jó szívvel és türelmesen kell velük foglalkozni.

Sokféle vicces történetet hallunk róluk

– Mindennek van valami alapja, vannak nekik jobb és rosszabb pillanataik is. A makrancoskodás és a duzzogás az enyémmel és mindenki máséval is megesik, de legyünk őszinték, mi az emberek is hasonlóak vagyunk ebben a dologban.

A rezervátumról

– Ezt Ásotthalom nagyközségben Csongrád-Csanád vármegyében, a Mórahalmi járásban szeretném létrehozni. Hogy erre mekkora összegre lenn szükség, azt még pontosan nem tudom megmondani. Sok munka és kiadás vár rám, hiszen karámokat kell építenem és a jelenlegihez új földterületet kell vásárolni, hogy az állománynak elegendő helye legyen.

Hogyan alakulna ki az állatállomány?

– Vásárolnék, menhelyként is működnék, a gazda nélkülieket is magamhoz gyűjteném, és a vágóhíd elől is szívesen megmenteném őket.

Hogy állunk az adakozással?

– „So-so”. Egyenlőre még nem dicsekedhetek vele. Útközben minden állomáshelyen felvilágosítást adok az ez után érdeklődőknek.

Az út közbeni segítség

– Nagy örömömre gyakran segítenek nekünk egy-egy vacsorával, vagy azzal, hogy tető alatt tudjuk meghúzni magunkat az éjszakára. A Fülesre is gondolnak. A magunkkal hozott eleségből már kifogytunk, így aztán jól jön minden kis segítség. Ő szerencsére mindenfelé talál magának való legelő helyeket, de itt Dunaföldváron például a Rakpart étterem személyzete már sárgarépával, az egyik csemegéjével várta. Emellett szívesen fogyaszt almát és persze abrakot is.