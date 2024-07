A június 28-i ceremónián a „Dunaújvárosi Egyetem Tiszteletbeli Polgára” címet Sófalvi Istvánnak adományozták. Mint az a méltatásában elhangzott, Sófalvi István felsőfokú tanulmányait a Dunaújvárosi Egyetem jogelődjénél, a Nehézipari Műszaki Egyetem Kohó és Fémipari Főiskolai Karán rendszerszervezőként szerezte, majd gépészmérnökként végzett a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen. 2002. július 1-től kezdett oktatni a Dunaújvárosi Főiskolán, főiskolai docensi kinevezéssel a Közgazdaságtudományi Intézetben. 2012. júliusa óta mesteroktató, 2012. szeptember 1-től az Ecotech Zrt-nél felnőttképzési igazgató. 2018-ban címzetes egyetemi docensi címet kapott. Az elmúlt 22 év alatt több más tárgy mellett elsősorban stratégiai tervezést, projektmenedzsmentet és logisztikát oktatott magyar és angol nyelven. Mind magyar, mind pedig külföldi hallgatói tisztelik és kedvelik, humorával mindig színesíti óráit, így a fiatalabb generációkkal is jól megtalálja a hangot. Rendszeresen vett részt a TDK konferenciák zsűrijében, záróvizsga bizottságokban, ahol személyiségéből adódóan igyekezett oldani a feszültséget, de mindig elhangzott egy-egy megszívlelendő építő kritika is a részéről. Nyugdíjba vonulásával nagy űrt hagy maga után, de remélik, hogy tapasztalatát, nagy szakmai tudását a jövőben is megosztja az egyetemi közösséggel, hiszen visszavárják.

Az egyetem a kiemelt projektjeiben való közreműködésért, szervező-fejlesztő tevékenységben való szerepvállalásért, vagy bármilyen tevékenységért, amely a felsővezetés elismerésére hivatott, „Elismerő Oklevelet” is adományoz. Ilyen kitüntetésben részesült most Gyöngyössy Katalin Szilvia, aki 2006. augusztus 21-e óta dolgozik a Dunaújvárosi Egyetemen. A Nemzetközi Kapcsolatok és Pályázati Irodán szakreferens munkakörben kezdte meg munkáját, amelynek ma is oszlopos tagja. 2012 júliusától irodavezetőként is számíthattak odaadó, mindig támogató és kiváló munkájára. Óraadói tevékenységet is ellátott, valamint az Ecotech Nonprofit Zrt csapatát is erősítette.