Az esemény 10 órakor veszi kezdetét és 13 óráig tart. A nap folyamán neves szakértők, orvosok és plasztikai sebészek tartanak majd előadásokat, amelyek minden nő számára hasznos és fontos információkat tartalmaznak.

Több kolléganőnk és ismerősünk is érintett ebben a betegségben, így különösen fontosnak tartjuk, hogy minél többen tájékozódjanak a megelőzésről és a kezelési lehetőségekről

– nyilatkozta Tóth Imre, a Carissa Sportegyesület elnöke.

A rendezvény programja sokszínű és érdekes lesz, hiszen az előadások mellett interaktív programok is várják a látogatókat. Az esemény zárásaként egy nagyszabású sétát is szerveznek motoros felvezetéssel, amely szimbolikusan is felhívja a figyelmet a mellrák elleni küzdelemre.

A szervezők mindent megtesznek annak érdekében, hogy az esemény minél több emberhez eljusson és minél több érdeklődőt vonzzon.

Szeretnénk, ha mindenki, aki részt vesz a rendezvényen, fontos információkkal gazdagodna, és úgy érezné, hogy tett valamit az egészségéért

– tette hozzá Tóth Imre.

Az előadók és a program részletei hamarosan elérhetők lesznek a Carissa Sportegyesület honlapján és közösségi média oldalain. Mindenkit szeretettel várnak, hiszen ez a rendezvény minden nő számára fontos és hasznos lehet, függetlenül attól, hogy érintett-e a betegségben vagy sem.