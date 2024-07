Hegyesi Szilvia, az egyik táborvezető tanár, büszkén mesélt az idei tábor szervezéséről és programjairól:

A múlt héten három tábort indítottunk, mindegyikben közel hatvan fő vett részt. Volt a Mesevár tábor az első-másodikosoknak, a Csupa Kaland tábor a harmadik-negyedikeseknek, és a Kalandra fel tábor az ötödik-hatodikosoknak.

A táborba vendégségbe érkező mini állatkert egzotikus állatokat mutatott be, amelyt a bátrabbak még a kezükbe is vehettek Demeter Attila vezetésével

Fotó: Ihász Martin

A programok színes skálája biztosította, hogy minden gyerek megtalálja a számára legérdekesebb tevékenységet.

Vannak önálló és közös programok is,

– folytatta Szilvi.

A tábort felügyelő tanárok is nagyon jól érezték magukat a különleges hét alatt, képünkön (jobbra) lapunknak nyilatkozó Hegyesi Szilvia

Fotó: Ihász Martin

„Ma például egy mozgó mini állatkert látogatott el hozzánk, ahol tizenkét egzotikus állatot mutattak be. A bátrabbak még a kezükbe is vehették őket Demeter Attila vezetésével !” A gyerekek élményrajzoláson vettek részt, karaoke partit tartottunk, és habparti is színesítette a programot. „A legkisebbek két óriás ugrálóváron ugráltak, míg a nagyobbak fagyizással zárták a délelőttöt.”

Tótné Miss Erika, az iskola igazgatója, szintén lelkesen beszélt a tábor jelentőségéről. „A negyedik éve szervezünk Erzsébet-tábort. Bár nagyon sok előkészületet igényel, a kollégáim minden évben újra és újra vállalják, mert látják, mennyire fontos és hasznos a gyerekek számára.”

Az aranyos tábor az egész iskolai közösségnek sokat adott

Fotó: Ihász Martin

Erika azt is elmondta, hogy az idei táborban három csoportban, elsőtől hatodik évfolyamig fogadták a gyerekeket, és igyekeztek úgy szervezni, hogy mindenki a saját osztályfőnökével vagy egy ismerős pedagógussal tölthesse ezt a hetet.

Az Arany János Általános Iskola intézményvezetője, Tótné Miss Erika

Fotó: Ihász Martin

Az igazgatónő szerint az ilyen táborok nemcsak a gyerekeknek, hanem a tanároknak is sokat adnak. „Megismerik egymást az iskolai kereteken kívül, valamint a gyerekeket is a tanórákon kívül is, ami erősíti a tanár-diák kapcsolatot. A tantermeket is úgy alakítottuk ki, hogy szabad mozgásteret és pihenést biztosítsanak, így a gyerekek és a felnőttek is felszabadultabban érezhetik magukat.”

Az idei Erzsébet-tábor különösen fontos volt, mert a tanév egy héttel tovább tartott, így csak egy turnust tudtak megszervezni.

Azért van most csak egy turnus, mert a téli szünet idejét egy héttel kitolták, és a kollégáknak ki kell venniük a szabadságukat. Mégis örülünk, hogy ezt az egy hetet maximálisan kihasználhattuk.

A programok között kulturális és szabadtéri tevékenységek, kirándulások és környezetvédelmi foglalkozások is szerepeltek.

Próbáltunk mindent úgy szervezni, hogy minden gyerek megtalálja a számára legérdekesebb programot, és színes élményekkel térjen haza

– tette hozzá az igazgatónő.