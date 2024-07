Együnk valamit!

– Igen ám, de mit? A reggeli és a vacsora mindig nagyon visszafogott volt, Vizeszsömle sonka, vagy parizer és sajtkrém. Viszont az ebédre odafigyeltünk, hogy az minden nap főtt étel legyen. Szerencsére mindig megtaláltuk az arany középutat, amikor is finom is volt, jól is laktunk, és a pénztárcánkat is megkímélte.

SÁ: – Próbáltuk pénztárcabarátian megoldani a túrát, ezért nap közben szendvicseket ettünk, ebédre pedig egy egyszerűbb főtt ételt. Nem volt részünk nagy gasztronómiai élményekben.

Az anyagi helyzetünk

– Nem akartuk a szponzorainkat tönkre nyúzni… Kempingekben és sátorban aludtunk, habár a fonyódi Napsugár Kempingben eltöltött éjszaka után azt gondoltuk, hogy lehet, jobb lett volna valahol egy apartman szobát kibérelni, mivel azon az áron, amit ott elkértek a szerény körülményekhez képest, az jobban megérte volna…

SÁ: – Balatonalmádiban, majd Révfülöpön makulátlan kempinget találtunk. Az ára is kifejezetten baráti. A fekete leves 53 kilométer letekerése után következett, amikor a nudista övezetbe csöppentünk. Leléptünk és 20 kilométer múlva Fonyódon szálltunk meg. Elég gáz volt. Alulmúlta minden elvárásunkat. Itt a sátorhoz láncoltuk a bicikliket, mert nem bíztunk benne, hogy anélkül másnap is velünk lesznek. Fizetéskor kaptuk még egy pofont, hiszen kiemelkedően drágább volt az előző szállásainknál.

– Utólag belegondolva lehet, hogy jobb lett volna több pénzt magunkkal vinni, és akkor talán nem lettek volna olyan visszafogottak a reggelik, de úgy gondolom, jól be tudtam osztani a pénzemet.

SÁ: – A drága szállás miatt éppen, hogy kijöttünk a pénzünkből, emiatt az utolsó napot sajnos szendvicsekkel kellett megoldanunk.

Végre Camping sporttársak!

– Hazafele úton a Déli pályaudvarnál (átszállás közben) összefutottunk két hasonló életkorú sráccal, mint mi vagyunk (17 évesek), akik ugyan úgy Campingekkel voltak. Eldicsekedtük, hogy honnan jövünk, mire azt mondták, hogy ők is tervezik körbetekerni a Balatont, de egyelőre még nem jutottak el odáig, hogy nekikezdjenek. Átadtunk a fontos tudnivalókat és sikereket kívánva elbúcsúztunk egymástól.