Kezdjük az elején

– Azt már bevallottam, hogy az ötletet az Ákos adta két éve, amikor összebarátkoztunk. Az érdeklődésünk közös volt a Csepel Camping irányában, ezért kitalálta, (mentségére szóljon, hogy akkor még viccnek szánta) hogy biciklizzük körbe a Balatont két ilyen kerékpárral. Belegyeztem és az idén be is váltottuk az ezzel kapcsolatos fogadalmainkat.

SÁ: – A Balaton körbetekerését közösen találtuk ki még 9. osztályban Mókás álomnak tűnt ez a kihívás. Mivel rajtunk kívül más nem volt ilyen elvetemült, Hargittai Tamás barátom és jómagam indultunk útnak.

Miért éppen a Camping bicajt választottuk?

– Ezt most kezeljétek diszkréten! Csak most, és csak nektek írom le… A barátságunk egyik megalapozó része volt a Camping bicikli. Mind a ketten nagyon szeretjük ezeket a „vasakat”. A Camping mellett természetesen az egyéb retro járműveket is kedveljük. A Camping biciklizésre azt tudom mondani, hogy az egy életérzés. Remélem nem kell elmagyarázni, hogy miért, szimplán csak jó. Két éve, amikor még csak viccelődtünk az ötlettel, már akkor is tudtuk, hogy ezt a kalandot velük fogjuk teljesíteni.

Az alapos felkészülés

– Komoly ismereteket szereztünk az ilyen jelentős utazásokra való felkészülésről. Mi sem akartunk hibázni. Azt terveztük, hogy nagyon összeszedett felszereléssel indulunk el, és majd mindent jó előre megtervezünk, mint az igazi világkerülők, ennek ellenére odáig jutottunk, hogy az én biciklimen cseréltünk egy kereket és megnéztünk egy videó sorozatot a Balaton körbetekeréséről, amit egy sportbiciklivel hajtottak végre. Úgy éreztük, hogy ezzel a ponttal meg is vagyunk.

SÁ: – Nagy felkészülés nem volt, néhány szendvicsen és a csomagjainkon kívül mást nem kellett előkészíteni. A bicikliket nem kellett felkészíteni.

Irány a Balaton!

– Szerencsére a Balatonra egyszerű lejutni, annak, aki nem egy megpakolt biciklivel szeretne odautazni. Segít, mert megtöri az unalmat, hogy többször is át kell szállni. Van olyan csatlakozó hely, ahol egy másik peronra kell átcipelni a biciklit, de szerencsére majdnem az összes vasútállomáson volt lift, ezért nem mindig kellett levinni vagy felcipelni a lépcsőn a bicikliket.