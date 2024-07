Amennyiben a bíróság lehetőséget lát arra, hogy a felek megállapodjanak, maga is felléphet annak érdekében, hogy a felek egyezséget kössenek. Természetesen ebben az esetben is a feleken áll, hogy megegyeznek-e, a bíróság erre nem kényszerítheti őket.

A peres eljárás során a per tárgyára nézve a felek a pert befejező jogerős döntésig bármikor köthetnek egyezséget.Fontos, hogy a bíróság csak olyan egyezséget tud jóváhagyni, ami a perben érvényesített igényre vonatkozik. Az egyezséget bírósági tárgyaláson lehet megkötni. A bíróság a felek megegyezését tárgyalási jegyzőkönyvbe foglalja. Ezáltal olyan közokiratba kerül az egyezség, amely szükség esetén bírósági úton is végrehajtható. A tárgyaláson való egyezségkötés feltétele nem zárja ki, hogy a peres felek az egyezségüket már a tárgyalás előtt írásban benyújtsák a bírósághoz. Ám ebben az esetben is szükséges, hogy az egyezség szövege a jegyzőkönyvben rögzítésre kerüljön. A bíróság a jegyzőkönyvbe foglalt egyezség jóváhagyásáról külön végzést hoz.

Az egyezség akkor hagyható jóvá, ha az megfelel a jogszabályoknak. A bíróságnak arra is figyelemmel kell lennie, hogy jogszerű, a felek szándékának megfelelő, valós egyezség szülessen. Ha az egyezség jogsértő lenne, akkor a bíróság a jóváhagyást megtagadja, és a peres eljárást folytatja. Ide tartozik az az eset, ha például a bíróság azt észleli, hogy a felek megállapodása színlelt vagy jóerkölcsbe ütköző szerződés lenne.

A bíróság által jóváhagyott egyezség a jogerős bírósági ítélettel egyenértékű, ez azt jelenti, hogy a felek közötti jogvitát bírósági ítélettel rendezettnek kell tekinteni. Ha valamely fél az egyezségben vállalt kötelezettségét nem teljesíti, akkor a teljesítés bírósági végrehajtással kikényszeríthető.

A feleknek lehetőségük van arra, hogy a perköltségek viselésében is megegyezzenek. Amennyiben az egyezségük a perköltségre nem terjed ki, akkor a perköltség viseléséről a bíróság fog dönteni. Az egyezség megkötését az illeték-szabályok is elősegítik. Ha a perbeli egyezséget a felek a perfelvételi tárgyalás lezárásáig megkötik, akkor az eljárási illetéket a rendes illeték 10%-ára kell mérsékelni. Ha pedig a per későbbi szakaszában kötnek egyezséget, akkor az illetéket 50%-os mértékben mérsékli a bíróság.