A „kockák” kuckójában az informatika iránt érdeklődő fiúkat sokkal nehezebb szóra bírni, de kapok egy 3D-vel éppen akkor - az ötödik óra végén - kinyomtatott sárkányt, és kapok egy kulcstartót is. A 3D-vel nyomtatott bitcoinra csak rácsodálkozhatok. Elmesélik, hogy ennek valós piaci értéke is van, akár ezerötszázat is megadnak érte.

Egy műanyag érméért?

– Persze, az időt, amíg 3D-vel elkészül, azt fizetik meg.

3D nyomtatás, weblap-készítés, számítógép összeszerelés a "kocka kuckóban".

Hartmann Balázs és Orosz Előd barátok, a Petőfi iskolába járnak, most lesznek 8. osztályosok. Szeretik az informatikát, ezért döntöttek úgy, hogy kipróbálják a tábort. Nagyon jól érzik magukat, érdekes és változatos mindaz, amit kipróbálhatnak, terveik szerint a Rudasban tanulnak tovább. Barta Huba a Móriczba jár, s bizony a weblap-készítés az, ami igazán megragadta.

Madárodú is készül

– Főleg azok jönnek, akiket érdekel az informatika – magyarázza Szabó Zoltán, aki informatika kurzus vezetője, s igyekezett úgy összeállítani a tábor programját, hogy érdekes legyen és változatos számukra. Egyébként nem csupán fiúk, hanem lányok is jelentkeznek a programra.

Zoltán egyébként nagyon szeret foglalkozni a gyerekekkel elmondta, nem csupán azért, mert még ő is még fiatal, hanem azért is, mert hasonló a hasonlókat vonzza. A számítógépek világa iránt vonzódók mindig megértik egymást. Egyébként, hogy ez a tábori kaland még teljesebb legyen, a legjobbak ajándékot is kapnak Zolitól, de a legfőbb attrakció, hogy a pénteki zárásra vendégül látja a táborlakókat egy palacsintázásra.

A Béke városrészben a Lajos király úti épületben izgalmas és hasznos tábor ért véget. Jövőre folytatódik… Remélhetően.