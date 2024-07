A park központi látványossága egy hatalmas sztegoszaurusz lesz, amely garantáltan lenyűgözi majd a kicsiket és nagyokat egyaránt. Ezért az őslénykutató lurkóknak érdemes elhozni majd a szüleiket is, hogy együtt örüljenek a különleges élménynek. A gyerekek izgalmas kalandokban vehetnek részt, például dinótojás keresésen, ahol dínós ajándékokat nyerhetnek. Az arcfestés és csillámtetkó állomásokon a gyerekek igazi dinoszauruszokká változhatnak, ami biztosan nagy sikert arat majd.

A kreatív gyerekek sem fognak unatkozni, hiszen dínós kézműveskedésre is lehetőség nyílik. Itt egyedi dinoszauruszos alkotásokat készíthetnek, amelyeket haza is vihetnek emlékbe. Az aszfalt-rajzversenyen pedig a legszebb dinó rajzok készítői értékes tematikus díjakat nyerhetnek. A rendezvényen egy fotófal is várja a látogatókat, ahol a családok megörökíthetik a különleges pillanatokat egy klassz dinoszaurusz háttér előtt.

És ha mindez nem lenne elég, a szervezők még számos dínós meglepetéssel is készülnek, így biztosan nem fogunk unatkozni. Ez az esemény ingyenes és minden rácalmási gyermeket szeretettel várunk! Nem érdemes kihagyni ezt a különleges lehetőséget, hogy egy vidám és kalandokkal teli délutánt tölthessetek el a rácalmásiak a dinoszauruszok világában.