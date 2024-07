Állandó mozgásban a kereskedelem Dunaújvárosban. Ezalatt érjük, hogy boltok kinyitnak, boltok bezárnak, valahol profilt váltanak. A közelmúltban számolhattunk be arról, hogy a Lidl Magyarország diszkontáruház az Óvárosban üzletet nyitott, a már meglévő belvárosit "megtámogatandó". Most azonban jött a hír, hogy az utóbbi üzlet bezár. No, nem kell megijedniük a Lidl rendszeres vásárlóinak, mivel a pauza csak ideiglenes lesz.

Ami tény: július 21-én vasárnap 12 óráig tart nyitva a Velinszky utcai bolt.

Az újranyitást augusztus elsejére, reggel fél hétre tervezi az áruházlánc vezetése.

A bezárás a megújulás jegyében történik, hogy milyen változásokra számíthatunk, azt hétpecsétes titok övezi. Azt csak remélhetjük, hogy a jövőben egy sokkal áttekinthetőbb, a vásárlók számára kényelmesebb üzletet láthatunk viszont, hiszen ezen a téren napjainkban komoly kihívásokkal nézünk szembe.

Fontos tudnivaló: az áruház parkolóját vasárnap 13 órától szabadon kell hagyni.