A járművezetés közbeni telefonálás is elterelheti a vezető figyelmét, így előfordulhat, hogy a vasúti átjáró tilos jelzését nem veszi észre a sofőr.

A szembe sütő nap elvakíthatja a jármű vezetőjét, aki nehezebben veheti észre a fényjelző készülék jelzését. Ugyanígy a fényjelzőre tűző nap is okozhat észlelési problémát. Amennyiben a közúti jármű vezetője nem tud kétséget kizáróan megbizonyosodni arról, hogy a fénysorompó-berendezésen milyen fény világít, a vasúti átjáró előtt érdemes lelassítani (akár meg is állni), és úgy meggyőződni arról, milyen jelzést mutat a lámpa, illetve nem közelít-e vonat.

Egy-két sokat mondó számadat: 2023-ban a MÁV hálózatán a vasúti átjárókban történt balesetek száma jelentősen csökkent a 2022. évihez képest. A KRESZ megszegése vagy a közlekedők figyelmetlensége miatt hatvanegy baleset történt vasúti átjáróban, amely a megelőző év adataival összehasonlítva egyharmadával kevesebb. A balesetek közül nyolc volt halálos, kilenc áldozattal, és hat baleset végződött súlyos sérüléssel, tizenhét sérülttel. Tizenkét balesetben tizenhárman sérültek meg könnyebben, és harmincöt baleset végződött anyagi kárral. Bár egyetlen baleset is sok, az esetek és a balesetek során elhunytak száma is jelentősen csökkent a tavalyi évben, amely a MÁV 2022 áprilisában elindított vasútbiztonsági kampányának sikerét igazolja. 2023-ban a vasúti átjárókban 881 sorompót törtek le a járművezetők. A vasúttársaság igyekszik a lehető legtöbbekhez eljuttatni üzenetét: járművel vagy gyalogosan közlekedve is élet-halál kérdése lehet a KRESZ szabályok betartása! A vonat féktávolsága több száz méter, így a mozdonyvezetőnek az átjáróban szinte semmi esélye nincs az ütközés megelőzésére.

A MÁV 2022-ben indította el Érj haza biztonságban! kampányát a vasúti átjárókban történő balesetek számának csökkentésére.

