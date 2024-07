„Perceken át hagyta, hogy arcán végigfolyjanak a könnyek, hogy megkönnyebbülhessen kissé felgyülemlett gyászában, aztán ismét összeszedte magát, és mély, reszkető lélegzeteket vett, hogy visszafojtsa a könnyeket. Letérdelt a kemény földre a két sír közé, aztán mindkettőre rátette egy-egy kezét, mintha belőlük akarna erőt meríteni, mielőtt újra talpra állt és sarkon fordult volna, hogy Caroline-hoz induljon a gyerekeiért.”

„A név nélküli lány” című regényben megismert szereplők, Lieselotte / Charlotte és Harry története folytatódik ebben a kötetben. Mindketten a második világháború idején menekültként érkeztek Németországból Londonba a Kindertransporttal. Végig kísérhettük nehéz sorsukat a háború évei alatt. „Az új élet lányai” című regényben már 1949-ben járunk. Charlotte boldog családnak örülhet. Szerető férj, két gyerek. Harry, a bűnbanda vezérrel Ausztráliába menekült a londoni rendőrség elől. Ö az alvilág köreiben jártas.. A főnöke utasítására Londonba utazik. A rábízott feladatok mellett úgy dönt, hogy felkutatja Lisettet / Charlottet, akihez egykor gyengéd érzelmi szálak fűzték.

A helyi földesúr fia, Félix a háborúban pilótaként szolgált. Menyasszonyával, Daphnéval visszatér szülőfalujába családot alapítani. Daphné féltve őrzött titkokat rejteget, amelyek ha felszínre kerülnek romba döntik a házasságát és az anyagi helyzetét.

A regény mély érzelmekkel bír. „A név nélküli lány” is nagyon lenyűgöző volt, ez a regény pedig méltó folytatása. Az írónő stílusa nagyon szerethető és megemlíteném, hogy talán az egyik legsikeresebb regénye az „Eldobott gyerekek”.

„A háború véget ért. Most már csak az élettel kell megküzdeniük.”

„Dieter lassan felállt, aztán visszasétáltak az ösvényen, és nekiálltak megmászni a dombot. Mindketten elvesztek a gondolataikban, de ezek a gondolatok nem is lehettek volna különbözőbbek. Dieter a nyári meleget és a gyönyörű vidék látványát élvezte, a lelke pedig megnyugodott, mert lerótta a tiszteletét a halott társai előtt. Felix, aki azt hitte, hogy a házasságában már nem is lehetne rosszabb a helyzet, most jött rá, hogy dehogyisnem.”

az ajánlást készítette: Szabó Csilla Ildikó

