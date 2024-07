A határozott idejű bérleti szerződés sajátossága, hagy a szerződésben kikötött idő elteltével a szerződés automatikusan megszűnik. A határozott idejű bérlet lejárta esetén ezért nincs szükség felmondásra sem. Azonban a határozott idejű bérlet is felmondható rendkívüli felmondással annak lejárta előtt például, ha a bérlő a következményekre való figyelmeztetést tartalmazó felszólításra sem fizeti meg a bérleti díjat. Ezzel szemben a határozatlan időre szóló bérleti szerződés megszüntetéséhez valamelyik fél által közölt felmondás szükséges. Mind határozatlan idejű, mind határozott idejű szerződés megszüntetésére sor kerülhet a felek közös megegyezésével is. A bérleti szerződés megszűnésekor a bérlő köteles a bérleményt visszaadni, és a bérleményből a saját dolgait elvinni. Ha e kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a bérbeadót minden esetben megilleti a jog, hogy a bérlő ellen pert indítson ingatlan kiürítés iránt. Amennyiben a bérlő a peres eljárásban érdemi védekezést fejt ki, akkor az ingatlan kiürítésére vonatkozó jogerős ítélet meghozataláig hosszabb idő, akár több év is eltelhet. Ha a bérlő a jogerős ítéletnek sem tesz önként eleget, akkor a bírósági végrehajtás keretében való ingatlan kiürítés további időt vehet igénybe. Önkényes lakásfoglalónak az minősül, aki úgy vette birtokba a lakást, hogy annak birtoklására soha nem is volt jogosult, például bérleti szerződés vagy szívességi használat alapján. Önkényes lakásfoglaló az a volt bérlő is, akinek a határozott időre kötött lakásbérleti vagy más helyiségbérleti szerződése a határozott idő leteltével megszűnt, és a bérleményt nem adja vissza. Ebben az esetben a bérbeadó a bérleti szerződés határozott idejének lejártát követő 60 napon belül kérheti az ingatlan fekvése szerinti járásbíróságtól az ingatlan gyorsított kiürítését. Ha a kérelem tartalmazza a törvényben előírt adatokat, akkor a bíróság 5 munkanapon belül meghozza a kiürítést elrendelő végzést. A végzés ellen van lehetőség fellebbezni, azonban a fellebbezés nem halasztja el az ingatlan kiürítését. A kiürítés iránti végzés végrehajtását külön nem is kell kérni, hanem a kiürítésről szóló végzést a bíróság haladéktalanul megküldi a bírósági végrehajtónak. A végrehajtó ezt követően rendőr vagy tanú jelenlétében a helyszínen kézbesíti a végzést a lakásban tartózkodó nagykorú személynek. Ekkor a lakásban tartózkodónak még 2 napja van arra, hogy a lakást az ingóságoktól kiürítve elhagyja. Erre őt a végrehajtó a helyszínen figyelmezteti. Ha a helyszíni eljárás időpontjában nem tartózkodik senki az ingatlanban, akkor a végrehajtó a bíróság végzését és a helyszíni eljárásáról készített jegyzőkönyvet kifüggeszti a lakás ajtajára. A végrehajtó 2 nap elteltével szükség esetén ellenőrzi, hogy az önkényes lakásfoglaló elhagyta-e az ingatlant. Ha ez nem történt meg, akkor a rendőrség közreműködésével foganatosítja a lakás kiürítését.