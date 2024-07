Július 6-án án Az ízek viadalát tartották Perkátán, az önkormányzat szervezésében. A rendezvénynek a Győry-kastély árnyas, fás parkja adott otthont, a háziasszony Horváth-Farkas Ágnes rendezvényszervező volt.

Fotó: Szentes Kitti

Szép számmal főztek a csapatok, jó kedvből és finom ízekből nem volt hiány ezen a gyönyörű szombati napon. Már messziről lehetett érezni az ínycsiklandozó illatokat, tehát aki nem tudta, hogy merre is van a rendezvény elég volt csak az orrára hagyatkoznia. Olyan ételkülönlegességek készültek, mint például aratóleves, kalocsai aprópecsenye Piros Laci módra, vagy éppen káposztás bableves krumplis lángossal melyet Szabó Tamás és csapata kreált. Ezzel a nem mindennapi ételkülönlegességgel a különdíjat is bezsebelték a leginnovatívabb kategóriában.

A nap folyamán szórakoztató programokból sem volt hiány. A színpadon helyi tehetségek váltották egymást, többek között a Kankalin néptánccsoport, Orbán Zsolt gitár virtuóz, Szarka Zsombor dob művész.

Fotó: Szentes Kitti

Kézműves kirakodóvásár is színesítette a rendezvényt, de volt jégkása, vatta- és gumicukor árus is. Sőt a népszerű black hole szimulátort is kipróbálhatták a vállalkozó szelleműek. Valamint az elmaradhatatlan csillámtetkó, és arcfestés is népszerű volt a rendezvény alatt.

Este pedig a Dupla KáVé és a Szamaras zenekar repítette a nézőközönséget a mulatás világába.