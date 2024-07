A Rácalmás SE Vajk Íjász Szakosztályának tagjai ékes bizonyságul szolgálnak arra, hogy az íjászat nem csupán hobbi vagy kellemes szabadidős tevékenység, hanem komoly sport is. A szakosztály sportolói közül többen is a Suli Íjász Bajnokság országos döntőjére készültek a múlt hónapban. Nyolc gyermek kvalifikálta magát rá! Szendrey Gábor azt írja: "Nagyon elégedett vagyok a végső eredményekkel. Mindenki a saját teljesítményének a maximumát hozta. A népes indulótáborból (130 diák vett részt rajta) korosztályában országos bajnok lett Fehérvári Olivér. Negyedik helyen végzett Szendrey Lili, 5-8 helyezettek: Molnár Lana, Molnár Dániel, Porubszky Dusán, Pinczés Nikolett, Pinczés Lilla, Szalai Zsombor. Bízom a folytatásban és hogy jövőre még szebb eredményeket érnek el!"

Forrás: ijaszat.hu

Szendrey Gábor hozzátette: "A hónap második felében Csévharasztiban képviselte a csapatunkat Unger Zoltán aki hetedik helyen végzett. Sárváron a Saslövő 7x7 versenysorozaton Füle László képviselt minket. László is a hetedik helyen végzett. Itt van egy örök ranglista is melyen most már a tizedik helyre küzdötte fel magát. A továbbiakban folytatjuk a felkészülést a 3D kategóriában. Legközelebbi cél az országos döntőbe jutás és eredményes részvétel, valamint egy tartalmas családi nap megtartása!