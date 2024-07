Dunaújvárosi református Isten-tisztele

Forrás: Nyíri Miklós archívum

Hála a gyógyulásért

A fiam gyógyulása óta - a mai napig - minden vasárnap ott vagyok a 10 órai református istentiszteleten. Megoldódott a közösségi tevékenység utáni vágyam is, mert itt mellszélességgel beálltam a református közösség munkájába. Kassai Sándor tiszteletes úr, aki gyerekkorom óta ismert, úgy fogadott, mint egy „eltévedt bárányt” és egyből beajánlott a református presbitériumba, ahol a műszaki, beruházási ügyeket bízták rám.

Kassai Sándor református tiszteletes. 1982-körül

Forrás: Kassai Sándor archívuma

Ettől kezdve nem is kerestem a kapcsolatot politikai szervezetekkel. A tiszteletes úr nagy megbecsülésnek örvendett minden politikai szervezet részéről, ezért megkapta a Pro Urbe és a Pro Pentele díjat is. Ha támogatásra volt szükségünk együtt fogalmaztuk a leveleket az illetékeseknek és sok mindent meg is valósítottunk. Új padokat tudtunk venni a templomba.

Református templom belső (2019-ben)

Forrás: Nyíri M. archívum

A templom körüli szakadó parthoz vasbeton támfalakat építettünk és új garázst is, és klímákat is felszereltünk.

Aztán engem is elért a baj

Egyik reggel arra ébredtem, hogy nem tudom forgatni a fejemet. Úgy beállt a nyaki gerincem, hogy bekerültem a kórházba, ahol (a fiam esetéből okulva) egyből elküldtek MR vizsgálatra és megállapították, hogy három nyaki csigolyám el van meszesedve. Itt a kórházban megnyugtattak, hogy műtéttel ez a lerakódás eltávolítható. Elmondták, hogy Győrből jár ide egy specialista és ő majd elvégzi a műtétet, ami abból áll, hogy elől elvágják a nyakamat, félretolják a nyelőcsövet és kikaparják a mészcsomókat.

Hát ettől úgy beijedtem, hogy megköszönve a fáradozásukat, elmentem a már jól bevált Amerikai úti idegsebészetre és felkerestem a fiam egykori orvosát dr. Szeifelt-et. Megmutattam neki az MR vizsgálati leleteket, ami alapján elsőre ő is a műtétet javasolta. Nagyon letörtnek láthatott, mert elkezdett kérdezgetni, hogy megállapítsa a meszesedés okát. Ennek során kiderült, hogy én okoztam magamnak a bajt, mert azért, hogy az eredeti kicsit hajlott testtartásomon javítsak éjszakára évek óta egy szekrényajtót raktam az ágyba és egész éjjel, hanyatt fekve azon aludtam párna nélkül és úgy egyenesítettem magam. Sőt még a katonaságnál is beraktam a szekrényajtót az ágyamba. Az orvos jót nevetett rajtam és ajánlott egy próbát. Egy hónapon keresztül ne használjam a szekrényajtót és csak oldalt feküdjek, a fejem alatt egy vállszélességű párnával. A kísérlet bevált, mert néhány nap után már nem jött elő ez a nyaki merevedés.