Ugye önöknek is van biztosítása. Lakás, autó, élet, utazás, nyugdíj, had ne folytassam! Milyen álságos is az, amikor „befenyítik” az ügyfeleket azzal, hogy már csak kettő vagy egy hónap van hátra addig, ameddig biztosítót lehet váltani. Azt azért nem árt tudni, hogy a biztosító váltás évfordulója nem esik egybe az mi szerződéskötésünk időpontjával. Miután a biztosító váltásra fenntartott évfordulón túlléptünk, jön a biztosító társaság áremelős levele, hogy háború, energia áremelkedés, minden olyan tényező, amit a fogyasztóra át lehet hárítani. És hiába sújtják a biztosítókat extra profit adóval, abból a gyanútlan ügyfél mit sem lát. Tanulság? Minden változik körülöttünk, csak a profit nem.