Amikor a szülők is színre lépnek

A szülők másik nagy gondja, hogy ugyan ki is fizetik a táboroztatást díját, de csak részlegesen oldja meg a gondjukat, hiszen ahogy már írtuk a táborok nyitva tartása nem alkalmazkodik a munkaidőhöz, így nagy szervezést igényel, hogy ki tud a csemetével a táborba munkakezdés után menni , és ki tudja munkaidő vége előtt elhozni onnan a gyermeket.

Mészáros Kláráék két kisgyermeket nevelnek. Mindketten dolgoznak, így bár nagyszülői segítség és néhány tábor is belefér a programba és a költségvetésbe, de mind a nyolc hétre ez nem ad megoldást.

Éppen ezért néhány szülővel összefogva felváltva vesznek ki szabadságot, s viszik a másikak gyermekeit is strandolni vagy kirándulni:

- Négy gyerek az ideális, mert ennyi befér mellém a kocsiba. És ennyi gyerek még jól el is van egymással. Természetesen a gyermekeink baráti kapcsolatban vannak, így örülnek is az együtt töltött időnek. A múlt héten a férjem volt tőlünk szabadságon egyik nap a gyerekekkel, hamarosan rám is sor kerül. A többi gyerek szülei is változatos és érdekes programokat állítanak össze. Így pedig mindegyik családra csak heti egy nap szabadság jut a nehezebben megszervezhető időszakokban.

Nyár, nyaralás… Egyrészt sokkal nagyobb a kínálat, mint régen, másrészt ez a kínálat bővülés nem mindenki számára elérhető. Akárhogy is történik, a nyár elmúlik, s majd az iskolában megint megírhatják, hogy mi is volt az a bizonyos egy nyári élményük.