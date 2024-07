– Egyre többféle és erősebb ingerre van szüksége a kisgyermekeknek, hogy lekösse a figyelmüket. Menjen egyszerre a tévé, vacsorázzanak közben, s akkor talán megnézik az Oroszlánkirályt vagy a Jégvarázst, de az élőszavas mesemondás nem ad nekik elég erős impulzust – hangsúlyozza a Kováts Blanka.

Fotó: Laczkó Izabella

Viszont lelkesedéssel beszélt az öko-tábor tapasztalatairól, elmondta, hogy a résztvevői nagyon érdeklődtek, és komolyan vették a környezet védelmét és a szelektív hulladékgyűjtést is.

Éppen az unokájáért jött Nyerkiné Alabert Zsuzsa, aki a múlt héten Érdről hozta le, és vitte vissza minden nap a két unokáját, hogy napközben itt lehessenek a táborban.

Fotó: Laczkó Izabella

A tanárnő nagyon szereti a tábort, talán azért is, mert a saját fiai is sokat voltak az MMK táborában nyaranta, most az unokái is ugyanolyan szeretettel vesznek részt a programokon. Nagymamaként pedig vállalja a többlet logisztikát, csak azért, hogy az unokáit élményekhez tudja juttatni.