A kezdeményezésről még a 14 órai kezdés előtt beszélgettünk az ötletgazdával, Toronyi Zsolttal. Mint azt felidézte, korábban létrehoztak egy Facebook-csoportot az ital promóciójával ellátott tárgyak gyűjtői számára. Ez a platform remek lehetőséget adott arra, hogy a márkarajongók egymás között cserélhessék a különféle termékeket (legyen az pohár, zászló, ruhanemű, nyakba akasztó, dekorelem, stb). Aztán 2022-ben jött az ötlet, hogy mi lenne, ha személyesen is találkoznának. Ekkor szervezték meg az első rendezvényüket, amelynek még a pincesori Apostol adott otthont. Zsolt elmondta, ez a program még kifejezetten csak az ismerkedésről szólt. Körülbelül húszan vettek részt rajta, és mindannyian olyan jó élményként zárták a találkozót, hogy egyértelmű volt a folytatás.

2023-ban a Kaptár lett a házigazdája a rendezvénynek. A Toronyi Zsolt, Tringer Zsuzsi, Beer Attila, Beer Ágnes és Tóth Zoltán alkotta ötfős szervező csapat a jégeres termékek csereberéjén kívül különféle közösségi programokkal is színesítette a baráti találkozót. Az ország minden tájáról érkeztek vendégek, körülbelül hatvanan voltak, és ügyességi játékokkal, karaoke-partival, tombolasorsolással tették számukra emlékezetessé a rendezvényt.

Legalább ennyi résztvevővel kalkuláltak az idei bulira is, amelyet július 20-án tartottak a Kaptárban. Mivel az előző évben is sikere volt, ezért most sem maradhatott el a tombolázás, a karaoke és a vetélkedők sora sem. A szervezők olyan kiegészítő programokkal is szolgáltak, hogy kortól-nemtől függetlenül senki se unatkozzon, így volt például henna- és arcfestés, ellátogatott hozzájuk a Duna Dog Center is kutyusokkal.