Márton Józsefné, Anci rendszeresen önkénteskedik a Máltai Szeretetszolgálatnál

– Nem egyszerű a munka. Van, hogy minősíthetetlen állapotban jönnek ide, vannak, akik esetleg átkozódnak, italosok, vagy összevesznek egymással. De egyszer valaki vett egy képeslapot, s mindenki aláírta köszönetül, aki a sorban állt, jól esett – meséli Anci.

Ahogy láttam, azért igyekeztek úgy elosztani mindent, hogy azoknak is jusson, akik a sor végén állnak.

– Igen. Oda kell figyelni, hogy aki később jön annak is jusson valami. Meg arra is, hogyha kisgyerekkel van, akkor legyen zöldség és gyümölcs, gyerekjáték, vagy ha kell bébi tápszer. Nyitáskor mindig megnézem a sorban állókat, s akkor már be tudom osztani, ha kell a mennyiségeket.

A belépővel Anci és Jutka néni megbeszéli, hogy mire van szüksége, s pakolják össze. Kesztyűvel nyúlnak az élelmiszerhez, nem engedik, hogy önkiszolgáló legyen, hiszen vannak, akik előtte éppen a kukákat turkálták, nem lenne jó, ha a kifliket és a kenyereket összetapogatnák. Akinek ruhanemű is kell, azoknak van 10 percük, hogy válogassanak a ruhaneműk között.

Nézem az adományért sorban állókat. Nagymama unokájával visszafogottan válogat. A kislány csendes, nem kér, nem beszél, nem követelődzik. Munkás ruhában jön egy fiatalember. Megkapja a kenyeret, egy csomag szeletelt szalámit, pár zöldséget, némán továbbáll. Nagyhangú idősebb hölgy jön, hogy-hogy az egyik gyereke volt már itt, kérdez Ancinak vissza. Nem is tudja… Nem is sejtette, tereli el a beszélgetést, még ezt is azt is megnézi, rá kell szólni, hogy lejárt a válogatásra szánt idő, jönne a következő. Mindenki aláírja a papírt, adminisztrálni kell, hogy hány főre viszik ételt, hogy hívják és hol lakik, aki adományért állt sorba. Adminisztráció, de kell vezetni, szükséges az elszámolás a boltoknak is.