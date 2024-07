A tájékoztatás szerint a projektet a kormányhivatal a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériummal, az IdomSoft Zrt.-vel, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-vel, valamint a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft.-vel konzorciumban valósítja meg. A projekt célja egy olyan elektronikus szolgáltatás létrehozása, amely az e-közigazgatás fejlesztési irányait követi; az ezt igénybe vevők személyes megjelenés nélkül, a számukra optimális időpontban, ügyintézői támogatás mellett akár azonnal intézhetik ügyeiket a virtuális térben - ismertették. A közlemény szerint a virtuális kormányablaknak lesz majd állampolgári és ügyintézői felülete, valamint képes lesz videós azonosításra is. A kormányhivatal kiemelte, hogy a tervezett szolgáltatás átmenetet képez a személyes ügyintézés és a végső célként megfogalmazott digitális ügyintézés között, és képes lesz olyan ügyfeleket is az online tér irányába terelni, akik valamely élethelyzetből adódóan személyesen intéznék az ügyeiket. A platform az idegen nyelvű ügyintézés biztosításával alkalmas lesz országhatáron túlnyúló szolgáltatásra is, ami jelentős lépés Magyarország számára az egységes digitális kapuhoz való csatlakozáshoz – írták. A projekt a tervek szerint 2027. augusztus 31-ig valósul meg – áll a közleményben.