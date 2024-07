A vármegyék rendőrei a Készenléti Rendőrség Határvadász Ezredébe történő jelentkezés feltételeiről, a felvételi eljárás menetéről és a határvadászokra váró feladatokról is folyamatosan tájékoztatják az érdeklődőket.

A Legyél Te is Rendőr Facebook oldalon és a Tolna vármegyei rendőrség Facebook oldalán folyamatosan frissülő tartalmak segítik az érdeklődőket abban, hogy minél szélesebb körben megismerkedhessenek a határvadász hivatással. Az érdeklődők a városi rendőrkapitányságokon is kérhetnek tájékoztatást.

A szerződéses határvadász képzés időtartama 160 óra. A képzés során tanulni fogsz kényszerítő eszközök alkalmazásával kapcsolatos elméleti ismereteket, valamint azok gyakorlati alkalmazását, továbbá az államhatár védelméhez kapcsolódó és a Schengeni határ-ellenőrzési kódexben foglalt rendelkezéseket is. Vizsgázni írásban és gyakorlatban is kell.