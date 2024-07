Az alsóörsi strandon a IV., valamint az V-VI. korcsoportok számára rendezték meg a finálékat, mindkét korosztályban dunaújvárosi érdekeltséggel. Egyébként a sportág népszerűségének növekedését jelzi, hogy idén a tavalyihoz képest már harminccal több, összesen százegy csapat nevezett 938 versenyzővel. Ezért így elődöntőket is rendeztek a szezonban, a csúcseseményre végül tíz-tíz csapat jutott be a fiatalabb, IV. korcsoportban, továbbá tíz fiú, valamint kilenc lánycsapat az idősebbek között.

A második helyen végzett Dózsa iskola együttese

Fotó: Magyar Diáksport Szövetség

Előbbi kategóriában a finálé résztvevője volt a dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola alakulata, Gulyás Alexa Lia, Mezei Zoé, Nyuli Noémi, Vas Kata, Vas Lili, Vaskó Lotti összeállításban. Edzőjük Szakállas Alex, s velük volt Szabóné Vida Andrea testnevelő is.

A lányok a csoportkört hibátlanul teljesítették, miután legyőzték a Kazincbarcikát, a Mezőtúrt, a Szerencset és a Tiszalököt. A negyeddöntőben a másik ág negyedik helyén végzett Tarjánt is 2–0-ra felülmúlták, majd az elődöntőben „visszakapták” a Mezőtúrt, akiket újfent legyőztek. A döntőben a Hajdúnánás következett, akik jobbnak bizonyultak a dózsásoknál, akik ezüstéremmel zárták szereplésüket.

A torna egyéni elismerései közül is jutott a csapatnak, a gólkirálynő Vas Kata lett, aki összesen 104 találatot lőtt az ellenfelek hálójába.

Vas Kata (balra) lett a gólkirálynő

Fotó: MDSZ

Az idősebbek között a Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium gárdája vett részt a fináléban. A csapatot Angyali Dalma Zsófia, Csökmei Réka, Erdős Helga Rebeka, Kolonics Dorka, Megyeri Bodza Zsuzsanna, Mikó Luca, Takács Száva Fanni, Vas Kitti alkotta, Krupják Bence vezetésével.

A csoportküzdelmek során a lányok legyőzték a Kazincbarcikát, a Vácot, végül vereséget szenvedtek a veszprémi Padányi iskolától. A végén körbeverések után hármas holtverseny alakult ki az élen, mert a Rudas mellett a Padányi és a Vác is hat ponttal zárt, végül a dunaújvárosiak lettek az elsők.

Fotó: Magyar Diáksport Szövetség

A negyeddöntőben a másik ág negyedik helyén végzett Gyula, az elődöntőben pedig a Vác sem tudta megállítani az együttest. A fináléba a másik elődöntőből a két veszprémi iskola közül a Padányi jutott be, miután legyőzték a Noszlopyt. Az aranyéremért vívott talákozón aztán visszavágott a Rudas, miután 2–1-re diadalmaskodtak. Így aztán az ünneplés nem csak a pályán, hanem a Balatonban is folytatódott, ahol a játékosok után edzőjük is beleugrott.