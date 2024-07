Leírtuk, hogy külön kell választani a járműnek minősülő, kgfb törvény előírásainak nem megfelelő „kis” teljesítményű és tömegű, valamint a törvény paraméterei felett lévő gépjárműnek minősülő rollerek, elektromos egykerekű járművek, elektromos kerékpárok, segway-ek és hasonlók által okozott károkat. Az előbbi paraméterekbe nem tartozó járművek által okozott károkat a károkozó állandó lakcímének lakásbiztosítása térítheti meg, persze csak akkor, ha van erre vonatkozó biztosítási feltétel (általában van). A fenti paraméterekbe tartozó gépjárműnek minősülő elektromos rollerek, elektromos kerékpárok, segway-ek és hasonlók által okozott károkat pedig az azokra 2024. július 16-ig megkötött kötelező biztosítás fogja megtéríteni.

Bár július 16-tól számos mikromobilitási járműre is kell kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást (kgfb) kötni, az elektromos rollerek biztosítási piacán egyelőre csak pár biztosító látszik versenyképesnek - közölte az MTI-vel csütörtökön az Insura.hu és a Netrisk.

A biztosításközvetítők adatai szerint az elektromos rollerek biztosításai 10 ezer forint alatt kezdődnek, és várhatóan az átlagdíj sem haladja meg azt. Budapesten a nagyobb kockázatok miatt többet kell fizetni, a szolgáltatások díjai között jelentős a szórás. A legdrágább biztosítások több százezer forintba is kerülhetnek, de ezekkel az insura.hu szerint valószínűleg csak a díjhirdetési kötelezettségüket akarták letudni egyes biztosítók. A Netrisk szerint ők a kockázatoktól is tarthatnak, hiszen elektromos rollerrel akár több millió forintos kárt lehet okozni - írták.

A közvetítők úgy vélik, hogy a piacot néhány társaság uralhatja, a Netrisk pedig azzal számol, hogy 3-4 társaság fedheti le a belföldi piacot. Magyarországon körülbelül 30-40 ezer elektromos rollert érinthet a biztosítási kötelezettség, és az Insura.hu adatai szerint mindössze 39 százalékuk fut a fővárosban vagy valamelyik megyeszékhelyen. A szerződők majdnem 80 százaléka 35 év feletti, tehát az elektromos roller nem csak a nagyvárosi fiatalok járműve - tették hozzá.

A jogszabályok szerint a hónap második felétől kell kgfb a 25 kilogrammosnál nehezebb elektromos rollerekre, ha a tervezett sebességük meghaladja az óránkénti 14 kilométert. Óránkénti 25 kilométer felett a kisebb tömegűekre is érvényes az előírás.