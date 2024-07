A program célja

A program – prevenciós jelleggel – már diákkorban elő kívánja segíteni a fiatalok munkához jutását és ezzel a korai munkatapasztalat-szerzés mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is biztosítja. A munka révén szerzett korai sikerélmény elősegíti a későbbi munkaszocializációs folyamatot is.

A program továbbá lehetőséget kínál a diákok kötelező szakmai gyakorlatának teljesítésére is.

A program célcsoportja

A program célcsoportjába azok a fiatalok tartoznak, akik:

- 16 – 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok,

- szolgáltatást kérőként kérték nyilvántartásba vételüket és

- foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.

A programmal kapcsolatos bővebb tájékoztatás és jelentkezés a Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal 06/25 510-379, 06/25 510-360 telefonszámon vagy személyesen ügyfélfogadási időben lehet 2024. július 12. 12 óráig.