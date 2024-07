A Makalu másik oldalról, A kép bal oldalán üldögélő alak Sterczer Hilda.

Fotó: Sterczer Hilda és Csupa Spot.hu

Egy kis akklimatizálódás

- A szervezetünkben több kémiai és biológiai folyamat is zajlik azért, hogy kibírja a magassággal oxigéntől ritkuló légkörben való tevékenységet. Az alaptábor ötezer méteren van. Az egyes hatszázzal följebb. Hatezer háromszáz körül a kettes, és a hármas hétezer körüli.

A szökkenés

Hétezer körüli a hármas tábor, de onnét még egy ezres van hátra a csúcsig! Arra mi a módszer?

- Hát, szökkenésnek semmiképpen sem nevezném azt a vánszorgást, ami azután következik. A hármasból nagy nehezen, órák alatt érjük el a csúcsot.

Az onnét következő ezer méteres szintkülönbséget egy napon belül meg kell tennünk. Az utolsó szakaszra már nem viszünk magunkkal zsákot, és csak a legkevesebb dolgokhoz ragaszkodunk. A férjem a Zsolt szokott vinni zsákot, amikben a szpozorok zászlóit vitte magával, amiket elhelyezett a csúcson és meg is örökítette őket. Mi a többiek csak egy fél liter vizet öntöttünk a kulacsba, amit a belső zsebünkbe raktunk, mellé pedig néhány energia gélt.

A határok

Azt mondtad, hogy hétezer fölött már senkinek sem fogadtok szót. Vége a gyors tempóknak.

- Van is egy fotóm arról, amikor már a csúcs előtt leültem, hogy összeszedjem magamat és el is aludtam. Ott már annak is örülünk, ha tíz lépést folyamatosan megtudunk tenni. A magassági oxigénhiány erre is képes. Igazából az a kérdés, hogy ezekkel a tíz lépésekkel eltudjuk-e időben érni a célunkat.

Lelassul a szellemi kapacitásunk is,

- Mintegy lefagy a merevlemezünk. Most jönne a filmekből ismert kép, hogy a szakállas ember az alaptáborba extázisban tombol, hogy felgyorsítson bennünket. Ez nem így van. A rádiózás is időponthoz kötött, nem beszéljük végig az utat, mert például lemerülnének a rádiók. Lent folyamatosan be van kapcsolva, hogy mi bármikor jelentkezhessünk, de normál esetben mondjuk a megbeszélt kétóránként tesszük ezt.

Ma este is megélted a régi eseményeket?

- Így van, és ezért szeretek róla szóló előadásokat tartani, mert közben visszamegyek a Himalájába és megélem az akkori örömeinket. Igazából ez egy függőség. Amikor visszajöttünk az első expedícióról, ami két hónap volt a hegyek között, és az egész nyarat kint töltöttük, akkor augusztusban arra gondoltam, hogy decemberig nem akarok hegyet látni! Aztán amikor megjött a február, bizsergett a kezem és azt gondoltam, hogy de jó lesz újból belevágni! Amikor az embert elkapja a gépszíj, vagy megérzi a vonat füst szagát, vagy a hónak az illatát, olyan erős vágyat érez ahhoz, hogy visszatérjen, ami semmi máshoz nem hasonlítható. Ez is egy furcsa függőség.