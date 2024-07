- Valóban nagyon sokan próbálják meg feldolgozni a hegymászást. A játékfilmek blőd jeleneteit hagyjuk is, amikor például a hegymászók futnak a csúcs közelében… Ötezer méternél már nem lehet. Kipróbáltam, mert volt egy olyan elborulásom, hogy odafutok a sátorhoz. És arra sem lehet rávenni valakit az alaptáborból, hogy fönn, hét-nyolcezer méteren valamit hajtson végre, vagy ne tegye azt! Ezt például a mi expedícióvezetőnk Kollár Lajos is tudta, amikor a Maklu megmászásánál bejelentkeztem, hogy itt vagyok az elő csúcson és leültem. Akkor ő azt mondta, hogy persze, nyugodtan. Butaság is lett volna neki azt mondani, hogy menjél tovább, nem lehetsz te olyan messze, a Zsolttól. Az alaptáborból senki nem avatkozik bele abba, hogy ki meddig menjen. Ezért volt az, hogy a Zsoltot sem próbálta lebeszélni az alaptábori ember, hogy menjen tovább, mert aki nincs, ott nem tudhatja, hogy mi zajlik a hegymászóban és milyen körülmények vannak odafenn.

A közönség

Fotó: Balogh Tamás

Voltál úgy, hogy a félelem állított meg?

- Igazából a legfélelmetesebb helyzet nem is a csúcs közelében volt. Amikor Broad Pea-nél az egyesből az alaptábor felé tartottunk, ott konkrétan halálfélelmem volt. A fix kötél, amin biztonságosan letudnánk ereszkedni, be volt fagyva. Csak egy jégcsákány volt nálam, viszont ötven kiló a hátamon, mert akkor még plusz egy sátrat lehoztunk. Olyan meredek hegyoldalon kellett lemászni, ahol minden lépére nagyon oda kellett figyelni. Egy rossz bokarezdüléssel én már nem itt lennék. Az a fél óra mászás nagyon-nagyon idegtépő volt.

Neked egy komoly segítséged volt a mászáshoz, a férjed, Zsolt, aki a mentorod is volt. Mi van, ha valaki legközelebb le akarja cserélni a magáét?

- Nem annyira javasolom, hogy elindulj a „Bécivel”. Nem régiben keresett meg egy anyuka, hogy a fia, aki soha nem volt magas hegyen, tehát az Alpokban sem, elsőként a Mont Blanc-ot akarja megmászni! Ráadásul egy olyan emberrel, akivel eddig még sohasem találkozott. Azt mondtam, hogy ebből egy is elég ahhoz, hogy végzetes legyen. A kettő együtt pedig a tuti kombója annak, hogy legalább az egyikük pórul járjon. Azt javasolom, hogy mindenki képzett hegyi vezetővel tegye meg az első lépéseket és lehetőleg ne egy vadidegen „Bécivel”! Nem vagyunk őrültek! Pontosan tisztában voltam én is és a többiek is, hogy mire vállalkoztunk, amikor belevágtunk a nagy mászásokba. Tudtuk, hogy bármikor előfordulhat olyan szituáció, ami végzetessé válhat. Gyakran vádolják a magashegyi hegymászókat, hogy nem szeretnek élni. Ez nem így van. Mentalhigénét tanultam és nagyon érdekes volt szembesülni azzal, hogy a rákos betegek mit élnek át, amikor megkapják a róla szóló diagnózist. Hirtelen felértékelődik az életük. Megvilágosodik, hogy mit is kéne tenni, vagy nem tenni. Ugyanezt éljük át mi is. Amikor elhatároztam, hogy elmegyek egy expedícióra, attól kezdve kiélesedtek az érzékeim. Amikor hazaérünk boldogok vagyunk a gyönyörű őszi napsütésben és kit érdekel, hogy hosszú a sor a Tesco-ban?