Néhány kisebb terület kivételével július 24-ig véget ért a nyári aratás, amelyet érdemben hátráltató körülmény idén nem befolyásolt. A termények tárolásához elegendő a raktárkapacitás, az idei termés nagy része már a tárolókban van – közölte Feldman Zsolt, a mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár a kormany.hu híroldalon.

Feldman Zsolt tájékoztatása szerint az idei nyári aratás jó ütemben haladt és a korábbi évekkel összevetve átlagos eredménnyel zárult. A vetésterületek csökkenő tendenciáját mennyiség tekintetében több növényfajnál is részben kompenzálták a viszonylag kedvező hozamok, kivétel ez alól az őszi káposztarepce. Az információk alapján a nyári aratású növények tekintetében az ország ellátása biztosított és jelentős – több millió tonnás – export árualap is képződött.

Jó hír az is, hogy a szezonban kialakult hazai búza árak figyelembevételével az egykilós kenyér előállításához felhasznált búza értéke nem haladja meg a száz forintot.

De mi a helyzet szűkebb hazánkban, a Pentele Mezőgazdasági Zrt. földjein. A választ Lőcse Norberttől, a Pentele Zrt. agronómusától kaptunk.

2024.07.30. Hántolás a földeken. Tarlóhántást végeznek tárcsával Mélykútpuszta

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Nálunk is befejeződött az aratás, a tritikálé (a tritikálét a búza és a rozs keresztezésével hozták létre, termését elsősorban takarmánynövényként használják fel – a szerk.) volt utoljára soron. Az őszi árpával kezdtünk június 18-án, ez két héttel korábban volt, mint egy évvel ezelőtt. Ezután következett a búza. Árpából 7.2, búzából 6.4, tritikáléból 5.7 tonna per hektár volt az átlagtermésünk, ez a hozam nálunk jó átlagot jelent. A minőség is jónak mondható, a búza a malmi határérték körül mozog. Rekordokat nem döntöttünk, de nem is panaszkodhatunk, sőt, azt mondhatom, rosszabb termésre számítottunk.

Ezek szerint az utóbbi hetek aszályos időszakát megúszták? – tettük fel a kérdést a szakembernek.

Az utóbbi hetek forrósága azért nem tett jót, elsősorban a tritikálé szenvedte meg. A tritikálétól előzetesen jobbat vártunk, egyébként most arattuk először, de a melegben a szemek beszorultak. A búza magjainak sem tett jót, de összességében nem rosszak a magok beltartalmai.