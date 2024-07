Mezőfalváért kitüntetésben részesült Hajas Erika, aki hosszú évtizedek óta az egyik vezető pedagógusa a mezőfalvi iskolának. 1988. szeptember 1. óta tagja az iskola tantestületének. Napközis nevelőként kezdte pedagógiai pályafutását, s napjainkban, mint szakértői feladatokat ellátó mesterpedagógus dolgozik a közoktatás minőségfejlesztése érdekében. Folyamatosan képezte magát, hogy aktuális iskolai feladatainak megfelelhessen. 1998-ban pedagógia szakos, 2002-ben német nyelvtanári, 2010-ben tehetségfejlesztő tanári diplomákat szerzett, s közben 2008-ban szakvizsgát is tett annak érdekében, hogy pedagógiai karrierjét és szeretett iskolájának intézményfejlesztési érdekeit támogassa. Szakmai munkája sikerességét a megszámlálhatatlanul sok országos versenyeken elért előkelő helyezések, és a rengeteg megszerzett alap- és középfokú nyelvvizsgák bizonyítják. Erika tősgyökeres mezőfalviként mindig is szívén viselte a település érdekeit és hivatása kapcsán sokat tett a közösség fejlesztése érdekében. Az általa összeállított és betanított ünnepi műsorok mindig mélyen megérintették a település lakóit. A német nyelv kapcsán a nemzetiségi oktatás megszilárdítása, annak sikerességében szerzett elévülhetetlen érdemei, a hagyományok ápolása és újak kialakítása fűződik nevéhez. Számos kirándulást (évente többet is), tábort szervezett német nyelvterületre, így biztosítva lehetőséget az anyanyelvi környezetben való kommunikálás gyakorlására. Ezek mellett, az utóbbi években Erdély is népszerű célpont lett, mely projektekbe volt diákjait és azok családtagjait is bevonta, építve ezzel a közösséget.

Civil életét is szeretett iskolájának programjai, hírnevének öregbítése határozza meg. Munkahelyén, az iskolában a kollégák között oly nagy tisztelet övezi, hogy munkaközösség- vezetői posztra is őt választották munkatársai. Évekig irányította a nyelvi tehetségfejlesztő színjátszó program működését, melyhez számos pályázati forrást kutatott fel és nyert el.

Mindig is jellemző volt rá, hogy pro-aktívan és magabiztosan, született tanárként irányítja a rábízott diákokat. Különleges tehetséggel és szenvedéllyel adta át a tudást tanítványainak. Erika rendkívül elkötelezett a munkája és iskolája iránt. Érdeklődő, energikus, nyitott ember, aki minden problémát igyekszik megoldani, legyen az bármely természetű.