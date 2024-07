„Dunaújváros szívében, a rendelőintézet aljában találhat meg minket. Családias légkörrel, kis létszámú csoportokkal működünk. Nyáron a nagyobbak (óvodások és kisiskolások, 4. osztályig) számára tematikus nyári táborokkal készülünk! Év közben a bölcsőde mindennapjait színes programokkal pezsdítjük fel. Játszóházakat és születésnapi rendezvényeket is tartunk!” – Ezt olvasom a Szent Pantaleon Kórház honlapján a „KISVAKOND A BARÁTOM” munkahelyi bölcsődéről. Erdély-Franyó Anna, a kórház ápolási igazgatója ennek az intézménynek a társadalmi megbízatású vezetője is.

Jelenleg nyári tábornak is helyet ad a munkahelyi bölcsőde

Miért éri meg, és miért fontos fenntartani a munkahelyi bölcsődét?

Miben különbözik a munkahelyi bölcsőde az önkormányzati intézményektől? Ezekre a kérdésekre próbálom keresni a választ.

– 2011-ben azt volt a célunk, hogy segítsünk a szülés után visszatérő, munkába álló kisgyermekkel rendelkező munkavállalóinknak gyermekük gondozásában, felügyeletében. Abban az időben nagyon kevés volt városunkban a bölcsődei férőhelyek száma, valamint a környékbeli településeken nem működött bölcsőde, sok volt a vidéki munkavállaló is, akinek problémát okozott a bölcsődei ellátás hiánya. Ezért az elsődleges cél az volt, hogy a vidéki dolgozóink meg tudják oldani gyermekük bölcsődei elhelyezését.

Erdély-Franyó Anna ápolási igazgató szívügyének tekinti a munkahelyi bölcsődét

Nem egyszerű egy ilyen intézményt létrehozni...

– Valóban nem egyszerű. Nem csak az intézmény létrehozása volt nehézkes, hanem a fenntartói támogatás megszerzése is. Az első időszakban a jogszabályi környezet miatt nem bölcsődeként, sőt még csak nem is családi napköziként kezdtük működésünket, hanem játszóházként. Első lépésként engedélyt kaptunk a családi napközi kapacitására, majd miután megkaptuk, ezt a befogadást a megyei hatóságoktól, a minisztériumtól is kellettek az engedélyek. Működési engedéllyel rendelkeztünk, akkor szembesültünk, hogy nem kaphatunk rá finanszírozást, mert az államkincstáron keresztül az egészségügyi intézmény az egészségügyi tevékenységére kaphatott finanszírozást, és két jogcímen ez nem lehetséges, mert jogszabályba ütközik. Éveken keresztül tartott a tortúránk, hogyan és miképp tudunk a bölcsődére is finanszírozáshoz jutni. A jogszabályok ugyan nehezítették a dolgunkat, de ugyanakkor nagyon sok segítséget kaptunk a minisztériumtól, a megyei hatóságoktól, a fenntartóinktól, hogy megtaláljuk a megoldást. Gyakorlatilag 2017-re sikerült elérni, hogy külön soron történik a támogatás, és működésünk biztosítására, intézményünk fenntartására elkülönítve a kórházi finanszírozástól van külön finanszírozása a bölcsődének. Közben a jogszabályok is változtak, játszóházból családi napközivé, majd 2018-tól munkahelyi bölcsődévé alakultunk át.