– Amikor ez hivatalossá vált, sok minden átfutott a fejemben.

Az, hogy milyen utat jártam be, mennyit küzdöttem akár fájdalmak és könnyek árán is. Milyen kevés idő alatt sikerült visszatérnem és ezt az eredményt elérni.

– Holott ez egy nagyon komoly sérülés, aminek azért hosszabb szokott lenni a rehabilitációja. Például november óta elkezdtem erőnléti edzővel dolgozni, nagyon sokat jártam hozzá Budapestre, vagy ő jött Dunaújvárosba. Amikor a fővárosban voltam, akkor gyógytornász is foglalkozott velem, meg kezelésekre is jártam. Büszke vagyok magamra, leginkább azért, mert megtettem minden tőlem telhetőt azért, hogy ez sikerüljön. Amennyiben nem jött volna össze Párizs, akkor is nyugodt szívvel tükörbe nézhettem volna.

Nincs megállás, szerdán már edzés volt

Fotó: SzZsE

Tovább szeretné tökéletesíteni gyakorlatát

A DKSE versenyzője ezzel harmadik olimpiájára készülhet, ami kicsit más lesz, mert most csak felemáskorláton indul.

– Az előző olimpiákon egyedül voltam női tornászként, most viszont Bácskay Csenge és Czifra Lili is ott lesz, továbbá Mészáros Krisztofer - mondta.

Az indulásig Dunaújvárosban készül Lilivel együtt, s erősíteni szeretne még a lábán és a gyakorlatán is. Ugyanezt fogja bemutatni kint is, de egy Cukaharával a végén ugrik le, ami pár tized plusz pontot jelent.

– A hátralévő időben azon leszek, hogy minél pontosabb gyakorlatot sikerüljön bemutatni, a bírók semmiből ne tudjanak levonni. Akkor bármi megtörténhet, én mindent megteszek érte.