A magyar musical nyomán született ez az produkció, ami Rudyard Kipling könyve alapján készült. A Békés Pál szövegeit, valamint az alkotótárs Dés László és Geszti Péter dalait a közönség jó része, akár valami slágergyűjteményt mondta és dúdolta végig. Így aztán velük együtt szinte közösen született meg a záró előadás zajos-mosolygós és büszke sikere a bőven tizennyolc év alatti átlag életkorú szereplőkkel.

Fotó: Balogh Tamás

A sikerben fürdőzők gondolatai. Pillanatképek a legügyesebbekkel

A legfiatalabbak is roppant élvezték a sikert, büszkék voltak a produkciójukra, de már nem bánják, hogy elkezdődik az igazi nyári szünet: sok játékkal, kisebb-nagyobb nyaralásokkal és persze a pihenéssel. A sort két nagylánnyal kezdjük, akik szeptembertől másodikosok lesznek!

Fotó: Balogh Tamás

Majlát Emilia Fanni

– Nagyon jó volt ebben a táncban szerepelni. A legjobban a farkasos jelenet tetszett. Ő sem volt félelmetes és a szerepemet könnyű volt megtanulni!

Boros Lili

– Nekem az első rész volt a legjobb, a tigrises nagyon tetszett. Nem volt bonyolult, hamar megtanultuk, és szerettük csinálni.

Bagjas Gréta szeptemberben már nyolcadikos lesz, ezért komolyabb feladatokat kapott.

– Egyszer lángoltam, aztán keselyű és mindenféle más is voltam. Mindent komolyan vettünk. Jól be volt gyakorolva, mindenki tudta, hogy mikor-hová kellett menni! A partnereim is nagyon jók voltak, segítettünk egymásnak, ha kellett. Ezt mindig így csináljuk, Szerintem sikeresek voltunk és mi is nagyon élveztük az előadásunkat.

Fotó: Balogh Tamás

Sir Kánnal is találkoztunk

A legrangosabb, már egyetemista táncos tanítvány, Nagy Vivien az alkotó folyamatban is részt vesz, már tanítja a kisebbeket.

– Komoly szerepem volt, hiszen én voltam a Sir Kán, aki ebben a történetben az egyik fő gonosznak számít. Talán szomorúnak tűnhet, hiszen beteljesedett a sorsom: megöltek a vadászok. Ezzel együtt imádtam az egész folyamatot. Az elkészítését, a betanulását, és kicsiknek való segítséget. Persze az előadást is nagyon élveztem. Úgy vélem, hogy nagyon jó volt a közönség, figyeltek és sokat tapsoltak, amit jó érzés hallani. Mindent összevetve húzós tanév áll mögöttem most egy új, kellemes szakasz fog kezdődni, a pihenésé. Elmegyek nyaralni, aztán festek, olvasok, minden olyan dolgot csinálok, amire tanév közben kevés idő jutott.