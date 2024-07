A megrendelt tankönyvek gyártása a napokban fejeződik be a debreceni Alföldi Nyomdában, a tanévkezdésre minden iskolában ott lesznek a tankönyvek – közölte Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára sajtótájékoztató keretében, amelyről az MTI is beszámolt.

Balról Türk László, Balatoni Katalin és Maruzsa Zoltán

Fotó: Derencsényi István / MTI

Mint azt kifejtették, Maruzsa Zoltán az Alföldi Nyomdában tett látogatása során azt mondta, az iskolák eddig több mint 11,8 millió tankönyvet rendeltek, a szeptemberi pótrendelésben várhatóan még további egymillióra lesz igény. A csaknem 13 millió tankönyv és munkafüzet elkészítésére 15 milliárd forintot fordít a kormány; a köznevelésben és a szakképzésben tanulók ezúttal is ingyenesen jutnak hozzá az államilag gyártott tankönyvekhez, a kormány ezzel is csökkenti a családok terheit – fűzte hozzá. Az államtitkár tájékoztatása szerint a választék jelentős, a 2024/2025-ös tanév köznevelési és szakképzési tankönyvjegyzékén 42 kiadó 2278 taneszköze szerepel, ami annak is köszönhető, hogy az Oktatási Hivatal idén is 198 új kiadványt készített el, ebből 45 új okostankönyv. Maruzsa Zoltán kitért arra, hogy az eddig megrendelt mennyiség 83 százaléka (9,8 millió) állami kiadású tankönyv, amelyek világszínvonalú nyomdai technológia alkalmazásával készültek a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (KELLO) és az Alföldi Nyomda együttműködésében.

Tőczik Zsolt, a KELLO ügyvezető igazgatója hozzátette: a mintegy 700 tankönyvcímmel elkészült csaknem tízmillió tankönyvet a jövő hét végére a raktárjaikba szállítják. Az 5200 tonna súlyú, 9100 raklapnyi tankönyvet, amelyekből 1,2 millió diák tanul majd, augusztus 1-jétől kezdik el kiszállítani 4100 iskolába.