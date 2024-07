Négy nap alatt kilencven együttes lép fel a dunaújvárosi Rockmaratonon. Kimondani is sok(k), nemhogy végighallgatni. Persze ember nincs, aki ezt megteszi, hiszen valamikor pihenni is kell. Erre mondják azt a résztvevők, oké, de nem a fesztiválon. Vannak akik csak egy-egy együttes miatt jöttek, kifizetve a többi árát is, de azt mondják a hangulat és a társaság miatt megéri. Szerkesztőségünk is rákattant erre az eseményre, kollégáink ott vannak és folyamatosan tudósítanak a szalki-szigeti történésekről. Azért, ha jól belegondolok szívós közösség a rockmaratonos közeg, hiszen ebben a cudarul meleg időjárásban is „helyt kell állniuk”!