A kispályás labdarúgás

Nem csak játszani, hanem építeni is akarsz benne

– A DLSZ Aréna hamarosan megújul a Magyar Labdarúgó Szövetség jóváhagyásával. A Fejér Vármegyei igazgatóság elnöksége még tavaly októberben elfogadta a szövetségünk munkáját és a kérvényünket. Negyvenmillió forinttal támogatja azt a törekvésünket, hogy a jelenlegi mellé még egy új műfüves pálya épüljön. Az engedélyek beszerzése és az építkezés az önkormányzatunk feladata. A pályának szeptember 30-ig kell elkészülnie, ezért ott hamarosan megkezdődik a munka. Ez a fejlesztés egy nagyon fontos lépcsője annak az elképzelésünknek, amit évek óta nagyon szeretnénk megvalósítani, és hamarosan nyilvánosságra is fogjuk hozni. Egy sport- és kulturális központot hoznánk létre, ahol mindenki megtalálhatja a maga sportját. Dunaújvárosban nagyon sok sportágban dolgoznak, az viszont látható, hogy az amatőr rekreációs sportfelületekben végzett munka majdnem a nullával egyenlő. Nagyon bízunk benne, hogy ez előbb-utóbb megfog valósulni. Nem csak a fociban gondolkodunk, hiszen lehetséges ott újból létrehozni egy futó és egy terepfutó pályát is. Kültéri felnőtt játszótér, egy rekortán kosárlabda illetve Padbol pályákat is szeretnénk oda lerakni és egy kisebb színpadot is, hogy a kulturális tevékenységnek is előkészített helyet tudjunk biztosítani. Nyilvánvalóan célunk, hogy ezt a létesítményt a szükséges szociális létesítményekkel is ellássuk.